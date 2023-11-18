Субсидію можуть скасувати: за яких умов це відбудеться

Пенсійний фонд треба повідомляти про основні зміни в житті — на це дається обмежений термін

Тим, хто вже отримує субсидію можуть її втратити. Одна з причин — прихований дохід, який ви не вказали в початкових документах. Про зміни в стані родини, статках або адресі треба повідомляти протягом 30 днів у Пенсійний фонд.

До переліку таких змін входять і ті, через які субсидія може бути скасована. Зокрема це придбання валюти, банківських металів, здійснення одноразової покупки чи набуття права власності на майно на суму у понад 50 тисяч грн. Зазначимо, що для придбання валюти та металів дійсна умова додавання усіх операцій за рік.

Також повідомляти Пенсійний фонд потрібно у разі:

змін у складі родини, членів сім'ї зареєстрованих, набуття нового соціального статусу,

змін у переліку отримуваних послуг чи їхнього надання,

отримання права власності на житло, автомобіль (не включаються мопеди, причепи, нерухомість в селі на право отримання субсидії не впливає).

відкриття депозиту на суму понад 100 тисяч грн,

отримання членом родини або отримувачем субсидії суми в 67100 грн (є виключення, зокрема страховка, грант на навчання та інші).

На втрату субсидії також впливають працевлаштування членів домогосподарства, збільшення чи зменшення їхньої кількості, смерть отримувача та переїзд за іншою адресою. Про ці зміни треба повідомляти Пенсійний фонд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не призначити субсидію можуть і при боргах за комунальні послуги. Для розв'язання цієї ситуації без судового рішення ж два варіанти.