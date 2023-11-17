Які документи потрібні для оформлення субсидії: чи потрібне право власності на житло

Аби отримати субсидію потрібно мати невисокий дохід, але безробітним без реєстрації в Центрі зайнятості її не надають

В Україні отримати субсидію можна як на житлово-комунальні послуги, так і на придбання твердого палива для печей. Подати документи може власник приміщення, один з тих хто в ньому зареєстрований, орендарі або внутрішньо переміщені особи, які проживають без договору оренди.

Серед документів, які треба подавати для отримання субсидії — це заява та декларація про доходи. До них додається документ, що підтверджує особу — паспорт чи посвідка на проживання. В деяких випадках може знадобитися також договір оренди на помешкання, довідка ВПО, що підтверджує проживання за цією адресою.

Якщо у людини є борг за комунальні послуги і вона домовилася з постачальником про реструктуризацію боргу, то копію договору про це треба також додавати до пакета документів.

Можуть знадобитися документи, які підтверджують непроживання когось із членів домогосподарства за адресою на яку отримують субсидію. Це може бути довідка з іншого міста про навчання та проживання, про лікування або та ж довідка ВПО про реєстрацію в іншому населеному пункті або за іншою адресою.

Раніше "Телеграф" розповідав що для того, щоб отримати субсидію в повному обсязі на весь опалювальний період враховуючи жовтень, треба подати документи до 30 листопада. Згодом субсидія призначатиметься з місяця подання документів.