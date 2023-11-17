Какие документы нужны для оформления субсидии: требуется ли право собственности на жилье

Чтобы получить субсидию, нужно иметь невысокий доход, но безработным без регистрации в Центре занятости ее не предоставляют

В Украине получить субсидию можно как на жилищно-коммунальные услуги, так и на покупку твердого топлива для печей. Подать документы может владелец помещения, один из тех, кто в нем зарегистрирован, арендаторы или внутренне перемещенные лица, проживающие без договора аренды.

Среди документов, которые нужно подавать для получения субсидии, это заявление и право на доходы. К ним прилагается документ, подтверждающий личность — паспорт или вид на жительство. В некоторых случаях может потребоваться договор аренды на жилье, справка ВПЛ, подтверждающая проживание по этому адресу.

Если у человека есть долг за коммунальные услуги и он договорился с поставщиком о реструктуризации долга, то копию договора об этом нужно также добавлять в пакет документов.

Могут потребоваться документы, подтверждающие непроживание кого-либо из членов домохозяйства по адресу, на который получают субсидию. Это может быть справка из другого города об обучении и проживании, о лечении или та же справка ВПЛ о регистрации в другом населенном пункте или по другому адресу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для того, чтобы получить субсидию в полном объеме на весь отопительный период, учитывая октябрь, нужно подать документы до 30 ноября. Впоследствии субсидия будет назначаться с месяца подачи документов.