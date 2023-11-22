Получили деньги кроме зарплаты — можете потерять субсидию: какие исключения

Сумм, влияющих на получение субсидий сразу несколько — они учитываются и в имущественном эквиваленте

Пенсионный фонд следит, чтобы субсидии получали только те, кто реально нуждается в помощи с оплатой коммунальных счетов. Поэтому при получении наследства, крупной суммы денег, различных операциях, придающих прибыль человеку, такую помощь можно потерять.

В Минсоцполитики напоминают — сообщать о таких доходах нужно в 30-дневный срок. При получении одноразового дохода, превышающего 67 100 грн (25-кратный размер прожитого минимума) есть исключения, при которых такая прибыль не повлияет на получение субсидии.

В список исключений вошли:

благотворительная помощь на образование

благотворительная помощь на лечение,,

деньги на преодоление последствий стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий, эко, техногенных и других катастроф,

медицинская и социальная страховка,

наследство в виде недвижимости или ее части,

гранты и стипендии для обучения.

Также к перечню ситуаций, о которых нужно уведомлять Пенсионный фонд, и которые могут повлиять на получение субсидии относятся расходы на 50 тысяч грн (одноразовая покупка, приобретение права собственности на имущество оценено в такую и более сумму, включая автомобили, жилье). На аналогичную сумму (50 тысяч грн) также сообщать нужно о совершенных операциях с валютой, но здесь суммируются операции за год. Также есть условия об открытии банковского счета или покупке гособлигаций на сумму более 100 тысяч грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме получения прибыли, в Пенсионный фонд нужно сообщать и о других изменениях в жизни. В частности, о выходе на работу, увеличении или уменьшении количества членов домохозяйства и прочее.