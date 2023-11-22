Получили деньги кроме зарплаты — можете потерять субсидию: какие исключения
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Сумм, влияющих на получение субсидий сразу несколько — они учитываются и в имущественном эквиваленте
Пенсионный фонд следит, чтобы субсидии получали только те, кто реально нуждается в помощи с оплатой коммунальных счетов. Поэтому при получении наследства, крупной суммы денег, различных операциях, придающих прибыль человеку, такую помощь можно потерять.
В Минсоцполитики напоминают — сообщать о таких доходах нужно в 30-дневный срок. При получении одноразового дохода, превышающего 67 100 грн (25-кратный размер прожитого минимума) есть исключения, при которых такая прибыль не повлияет на получение субсидии.
В список исключений вошли:
- благотворительная помощь на образование
- благотворительная помощь на лечение,,
- деньги на преодоление последствий стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий, эко, техногенных и других катастроф,
- медицинская и социальная страховка,
- наследство в виде недвижимости или ее части,
- гранты и стипендии для обучения.
Также к перечню ситуаций, о которых нужно уведомлять Пенсионный фонд, и которые могут повлиять на получение субсидии относятся расходы на 50 тысяч грн (одноразовая покупка, приобретение права собственности на имущество оценено в такую и более сумму, включая автомобили, жилье). На аналогичную сумму (50 тысяч грн) также сообщать нужно о совершенных операциях с валютой, но здесь суммируются операции за год. Также есть условия об открытии банковского счета или покупке гособлигаций на сумму более 100 тысяч грн.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме получения прибыли, в Пенсионный фонд нужно сообщать и о других изменениях в жизни. В частности, о выходе на работу, увеличении или уменьшении количества членов домохозяйства и прочее.