На какие услуги можно получить субсидию: полный список

Субсидию можно получить и в доме под управлением города, и с ОСМД

Субсидия в Украине предоставляется тем гражданам, которые не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги и при этом у них нет причин, по которым в такой помощи могут отказать. Однако мало кто знает, что субсидия может предоставляться не только на оплату услуг водоснабжения, отопления.

В список услуг, с оплатой которых может помочь государство, входят абонентское обслуживание, жилищные услуги, коммунальные услуги, приобретение топлива для печи. На Правительственном портале отмечается, что к перечню субсидий для потребителей, получающих услуги по индивидуальным договорам, относятся:

услуги по управлению многоквартирным домом

услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, обращению с отходами (вывоз мусора), поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии, поставке тепловой энергии, поставке горячей воды.

Для тех, у кого создан ОСМД (жилой кооператив), также могут частично компенсироваться расходы на управление многоквартирным домом и коммунальные услуги в таком доме. Для тех, у кого нет альтернатив отопления раз в год предоставляется субсидия на приобретение печного бытового топлива: сжиженного газа, твердого и жидкого видов топлива.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что каждая услуга, на которую нужна помощь с оплатой, прописывается отдельно. В случае, если есть долг и поэтому субсидию не предоставляют — ее можно исключить из заявления и все же получить субсидию.