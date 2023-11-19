Получить субсидию можно даже с долгами за коммуналку: инструкция

Есть несколько вариантов решения проблемы

В Украине можно получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги и приобретение твердого топлива для печей. Однако есть случаи, когда при ее назначении можно получить отказ.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, что жилищная субсидия не назначается, если Пенсионным фондом получена от предоставлятелей жилищно-коммунальных услуг информация о наличии у лица просроченной более чем на 3 месяца задолженности по уплате за жилищно-коммунальные услуги. Задолженность должна превышать 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн).

В то же время, как подчеркнули в министерстве, даже при наличии долга жилищная субсидия может быть назначена. Такое решение может быть принято в случае заключения договора реструктуризации задолженности между поставщиком и потребителем коммунальной услуги. Копия такого договора приобщается к заявлению на получение субсидии.

Кроме того, в случае отказа в назначении жилищной субсидии в связи с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг человек может обратиться с новым заявлением о назначении субсидии. В нем должен быть указан перечень тех услуг, по которым задолженность по оплате отсутствует.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что субсидию можно потерять в случае получения скрытого дохода, который вы не указали в первоначальных документах. Об изменениях в состоянии нужно сообщать в течение 30 дней в Пенсионный фонд.