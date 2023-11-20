На які послуги можна отримати субсидію: повний перелік

Субсидію можна отримати і в будинку під управлінням міста, і з ОСББ

Субсидія в Україні надається тим громадянам, які не взмозі самостійно сплатити за комунальні послуги і при цьому в них немає причин, через яку у такій допомозі можуть відмовити. Однак мало хто знає, що субсидія може надаватися не тільки на оплату послуг водопостачання, опалення тощо.

У перелік послуг, з оплатою яких може допомогти держава, входять абонентське обслуговування, житлові послуги, комунальні послуги, придбання палива для печі. На Урядовому порталі зазначається, що до переліку субсидій для споживачів, що отримують послуги за індивідуальними договорами належать:

послуги з управління багатоквартирним будинком

послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з відходами (вивіз сміття), постачання та розподіл природного газу, постачання та розподіл електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води.

Для тих, в кого створено ОСББ (житловий кооператив) також можуть частково компенсуватися витрати на управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги в такому будинку. Для тих, в кого немає альтернатив з опалення раз на рік надається субсидія на придбання пічного побутового палива :скрапленого газу, твердого та рідкого видів палива.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кожна послуга, на яку потрібна допомога з оплатою прописується окремо. В разі, якщо є борг і через це субсидію не надають — її можна виключити з заяви та все ж отримати субсидію.