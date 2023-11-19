Отримати субсидію можна навіть з боргами за комуналку: інструкція

Є декілька варіантів вирішення проблеми

В Україні можна отримати субсидію на житлово-комунальні послуги та придбання твердого палива для печей. Проте є випадки, коли у її призначенні можна отримати відмову.

Як повідомляє пресслужбатва соціальної політики, що житлова субсидія не призначається, якщо Пенсійним фондом отримано від надавачів житлово-комунальних послуг інформацію про наявність в особи простроченої на понад 3 місяці заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги. Заборгованість має перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Водночас, як підкреслили у міністерстві, навіть при наявності боргу житлова субсидія може бути призначена. Таке рішення може бути прийняте у разі укладення договору реструктуризації заборгованості між надавачем та споживачем комунальної послуги. Копія такого договору долучається до заяви на субсидію.

Крім того, у разі відмови в призначенні житлової субсидії у зв’язку із заборгованістю з оплати житлово-комунальних послуг, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії. У ній має бути зазначений перелік тих послуг, за якими заборгованість з оплати відсутня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що субсидую можна втратити у разі отримання прихованого доходу, який ви не вказали в початкових документах. Про зміни у статках треба повідомляти протягом 30 днів у Пенсійний фонд.