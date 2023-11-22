Отримали гроші крім зарплати - можете втратити субсидію: які є виключення

Сум, які впливають на отримання субсидій одразу декілька — вони враховуються і в майновому еквіваленті

Пенсійний фонд слідкує, аби субсидії отримували тільки ті, хто реально потребує допомоги з оплатою комунальних рахунків. Тому при отриманні спадку, великої суми грошей, різноманітних операціях, що надають прибуток людині, таку допомогу можна втратити.

У Мінсоцполітики нагадують — повідомляти про такі доходи потрібно в 30-денний термін. При отриманні одноразового доходу, що перевищує 67 100 грн (25-кратний розмір прожитмінімуму) є виключення, при яких такий прибуток не вплине на отримання субсидії.

В перелік винятків увійшли:

благодійна допомога на освіту,

благодійна допомога на лікування,

гроші на подолання наслідків стихійних лих, аварій, епідемій, епізоотій, еко, техногенних та інших катастроф,

медична та соціальна страховка,

спадщина у вигляді нерухомості чи її частини,

гранти та стипендії на навчання.

Також до переліку ситуацій, про які треба повідомляти Пенсійний фонд, та які можуть вплинути на отримання субсидії належать витрати на 50 тисяч грн (одноразова покупка, набуття права власності на майно оцінене в таку і більше суму, включно з автомобілями, житлом). На аналогічну суму (50 тисяч грн) також повідомляти треба про здійснені операції з валютою, але тут сумуються операції за рік. Також є застереження про відкриття банківського рахунку або купівлю держоблігацій на суму в понад 100 тисяч грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім отримання прибутку, в Пенсійний фонд потрібно повідомляти і про інші зміни в житті. Зокрема про вихід на роботу, збільшення чи зменшення кількості членів домогосподарства та інше.