Хотите получить полную субсидию за отопительный сезон: осталась только неделя

Субсидию предоставляют на услугу отопления с 16 октября

Для тех украинцев, которые решили воспользоваться субсидией впервые, или не получали субсидию летом, в том числе из-за отказа в назначении осталась только неделя, чтобы подать документы и получить всю сумму субсидии за сезон. Обратиться за субсидией нужно до 30 ноября.

Это подчеркивают в Пенсионном фонде. При обращении к концу текущего месяца назначение жилищной субсидии состоится с октября – старта отопительного периода.

В противном случае субсидию будут назначать с месяца обращения. Следует напомнить, что в октябре, несмотря на начало отопительного периода с первого числа месяца, субсидия начисляется с учетом включения отопления с 16 октября. Сумма начисления не зависит от того, с какого периода услуга предоставляется по факту.

Размер субсидии зависит от суммы обязательного платежа. Она рассчитывается индивидуально и зависит от размера дохода всех членов домохозяйства. В прошлом году средняя сумма субсидии в отопительный период составила 1600 грн. Получали ее более 2 млн домохозяйств. Тем, кто получал субсидию летом, ее продлили автоматически.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, за какое материальное полученное вознаграждение могут забрать субсидию. В общем, есть перечень изменений о которых сообщать Пенсионный фонд в течение 30 дней.