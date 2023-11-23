Хочете отримати повну субсидію за опалювальний сезон: залишився лише тиждень

Субсидію надають на послугу опалення з 16 жовтня

Для тих українців, які вирішили скористатися субсидією вперше, або не отримували субсидію влітку, в тому числі і через відмову в призначенні лишився тільки тиждень, аби подати документи та отримати всю суму субсидії за сезон. Звернутися за субсидією потрібно до 30 листопада.

На цьому наголошують в Пенсійному фонді. При зверненні до кінця поточного місяця призначення житлової субсидії відбудеться з жовтня — старту опалювального періоду.

В інакшому випадку субсидію призначатимуть з місяця звернення. Варто нагадати, що в жовтні попри початок опалювального періоду з першого числа місяця, субсидія нараховується з урахуванням включення опалення з 16 жовтня. Сума нарахування не залежить від того, з якого періоду послуга надається за фактом.

Розмір субсидії залежить від суми обов'язкового платежу. Він розраховується індивідуально та залежить від розміру доходу всіх членів домогосподарства. Минулоріч середня сума субсидії в опалювальний період становила 1600 грн. Отримували її понад 2 млн домогосподарства. Тим, хто отримував субсидію влітку, її продовжили автоматично.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, за яку матеріальну отриману винагороду можуть забрати субсидію. Загалом є перелік змін про які повідомляти Пенсійний фонд протягом 30 днів.