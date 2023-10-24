З 1 грудня гуманітарку для ЗСУ ввозитимуть по-новому: чому волонтери проти змін

Нова система контролю може суттєво ускладнити та уповільнити передачу гуманітарки на фронт.

З 1 грудня 2023 року в Україні почнуть діяти нові правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги. Згідно з постановою Кабміну №953, тепер волонтери повинні будуть вносити всю номенклатуру в декларацію у спеціальному реєстрі та звітувати про передачу допомоги адресатам чи замовникам. Таким чином в уряді планують боротися зі злочинними схемами, що використовуються для спрощеного ввезення в Україну товарів під виглядом гуманітарки та їхнього подальшого продажу.

Втім, волонтерські організації сприйняли нову систему вороже, адже виконання всіх бюрократичних процедур займатиме багато часу, а ввезення в країну деяких видів гуманітарних товарів для фронту взагалі стане неможливим. "Телеграф" розбирався, які недоліки мають нові правила, і наскільки необхідним є їхнє впровадження у розпал війни.

Любиш допомагати – люби й звітувати

У роз'ясненні до алгоритму ввезення гуманітарки Мінсоцполітики запевнило, що виконання нових правил не створить додаткових незручностей волонтерам. На доказ цього на офіційній сторінці відомства в Facebook опублікували інфографіку з покроковою інструкцією ведення обліку.

Втім, за словами волонтерів, при створенні цієї дорожньої карти в уряді аж надто спростили процедуру, адже насправді кожен крок легалізації гуманітарки вимагатиме набагато більших зусиль.

Для порівняння, відомий блогер та громадський діяч Павло Паламарчук продемонстрував, як виглядають вимоги нової постанови Кабміну в очах самих волонтерів:

1. Отримувач генерує кваліфікований електронний підпис.

2. Отримувач подає електронну заяву про реєстрацію до системи, яку веде Мінсоцполітики. Система автоматично присвоює отримувачу номер в системі.

3. Отримувач вносить інформацію про кожну партію товарів, які планує ввозити на митну територію України. Зокрема: товарна група вантажу за УКТЗЕД; кількість та вага кожної групи товару; відсоток зносу або строк придатності; письмова пропозиція донора (дарчий документ) або рахунок-фактура; листи набувачів щодо потреби в гуманітарній допомозі; план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами.

Система автоматично присвоює такому переліку товарів унікальний код гуманітарної допомоги – це є фактом визнання товару гуманітарною допомогою строком на 90 днів.

4. Отримувач або його представник (водій) подає декларацію для митного оформлення таких товарів, яка повинна містити номер отримувача в системі й унікальний код гуманітарної допомоги (в електронній формі або паперовій формі у пункті пропуску через митний кордон). Подання декларації без унікального коду гуманітарної допомоги не дозволяється.

*Ввезення гуманітарної допомоги за декларацією дозволяється протягом 30 днів з дати її створення.

**Перелік товарів, заявлений у декларації, повинен відповідати переліку товарів у системі під унікальним кодом (за категоріями та найменуваннями товарів, кількістю місць, кількістю штук та вагою/ об’ємом).

***При невідповідності цих даних посадова особа митниці відмовляє у пропуску вантажу як гуманітарної допомоги на територію України (результат – або формальне дублювання даних без перевірки товарів, або повний огляд товарів у пункті пропуску).

5. Отримувач (бюджетна установа) протягом 15 днів після митного оформлення товарів формує в системі (у власному електронному кабінеті) інвентаризаційний опис фактично отриманої гуманітарної допомоги – внутрішній первинний документ (акт).

*Інвентаризаційний опис гуманітарної допомоги складається за категоріями та найменуваннями товарів, кількістю штук та вагою/об’ємом, а також ціною за одиницю товару та первісною (справедливою) вартістю.

**При невідповідності фактично отриманої гуманітарної допомоги за категоріями та найменуваннями товарів, кількістю місць, кількістю штук та вагою/об’ємом, зазначеними в декларації, отримувач зобов'язаний в системі сформувати та подати інвентаризаційний опис фактично отриманої гуманітарної допомоги, що є інформуванням правоохоронних органів про таку невідповідність.

6. Отримувач гуманітарної допомоги до 15 числа місяця, наступного за місяцем митного оформлення товарів, подає звіт про наявність і розподіл гуманітарної допомоги, який формується в електронному кабінеті системи або завантажується в систему з накладеним електронним підписом отримувача.

*У звіті зазначаються кожен набувач гуманітарної допомоги – юридична особа, сукупно набувачі – фізичні особи, а також адреси (населений пункт, вулиця, будинок) кожного місця фактичного розподілу гуманітарної допомоги.

**Задекларована гуманітарна допомога, щодо якої не подано звіт протягом 90 днів після митного оформлення, вважається використаною не за цільовим призначенням.

*** Отримувач (крім бюджетних установ) втрачає статус отримувача у разі неподання ЗВІТУ протягом 90 днів після митного оформлення товарів.

**** Повторна реєстрація ОТРИМУВАЧА – не раніше ніж через 6 місяців.

"Чому замість максимальної лібералізації і спрощення норм — держава з 1 грудня скасовує норми постанови Кабміну №174 від 1 березня 2022 року? А нею і вимоги щодо надання до митних органів під час пропуску через кордон гарантійних листів кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги. І вводить новий вкрай забюрократизований і зарегульований порядок, що паралізує роботу по такмеду "Лелеки", "Солом'янських котиків", "Корпорації Монстрів" та сотень менших за розмірами, але ефективних, результативних та швидко задовольняючих адаптивні потреби ЗСУ фондів за рахунок гуманітарної допомоги", – пише Паламарчук.

Обурені нововведеннями волонтери створили електронну петицію на сайті Кабміну, вимагаючи скасувати нові правила обліку. Станом на сьогодні звернення вже набрало 27 тисяч підписів, отже, має бути направлене на розгляд уряду.

За словами активістів, якщо постанова набуде чинності, їм доведеться буквально списувати вкрай дефіцитні на фронті турнікети, адже їхнє ввезення в країну і передачу бійцям часто неможливо провести через створену систему.

Зворотний бік медалі

За повідомленням Держмитслужби, в результаті перевірки понад 9 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин протягом 9 місяців 2023 року було виявлено понад 3 тис. випадків не підтвердження надходження вантажів.

Крім того, недавно у пункті пропуску "Грушів" співробітники митниці виявили три автомобілі — BMW, Audi та Porsche 2013 та 2017 років випуску — вартістю 700 тис. грн, які ввозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для одного зі столичних благодійних фондів. Проте, в ході перевірки з'ясувалося, що отримувач не очікує таку "гуманітарну допомогу", а громадяни, які її переміщують, йому не відомі.

Враховуючи, що третина всієї номенклатури, яка ввозиться в Україну під виглядом гуманітарних товарів, просто "зникає", заходи уряду з протидії шахрайству (в тому числі постанова №953) виглядають не такими вже й суворими.

За словами радника голови МВС у 2015-2021 роках, керівника Центру запобігання та протидії корупції Володимира Мартиненка, боротися з мародерством під час війни слід не стільки обкладаючи волонтерів обмеженнями, скільки шляхом запуску ефективної роботи правоохоронних органів.

Особливо це стосується обліку автівок для фронту, долю кожної з яких можна перевірити за допомогою VIN-коду, тоді як відстежувати каску чи аптечку, дійсно, набагато складніше.

"Інша річ, що велику кількість авто, які передавали на фронт, не ставили на облік військові частини – на них просто їздять бійці. Причина у тому, що на війні автомобіль — це розхідний матеріал, який до свого знищення може відслужити буквально кілька тижнів чи днів, а от поставити і зняти цю автівку з обліку з подальшим списанням за всіма правилами – велика проблема. Тому військовим простіше прийняти допомогу від волонтерів "з рук в руки" і так само з нею попрощатися, коли її ресурс вичерпається. При цьому, кожен такий автомобіль потрапляє в ту саму сумну статистику, як нібито вкрадений, адже з моменту ввезення до моменту знищення він не потрапив до жодного реєстру. Те ж стосується і паливно-мастильних матеріалів для цих авто", – пояснює Володимир Мартиненко в коментарі "Телеграфу".

Те, що за 20 місяців війни уряд досі не створив максимально спрощену процедуру передачі-прийому гуманітарки і не напрацював систему обліку цих процесів правоохоронними органами, – велике упущення, зазначає політичний діяч.

За словами, Володимира Мартиненка, з одного боку, існуюча система дуже ускладнює і затягує роботу волонтерів, що є неприпустимою розкішшю під час війни. З іншого — варто визнати, що частина волонтерських організацій працює за системою 50/50: половину ввезених товарів відправляють на фронт, решту — продають.

Крім того, навіть коли авто дійсно потрапляють у руки військових, останні не застраховані від форс-мажорів. Так, недавно під час розлучення дружина військового заявила в суді, що претендує на дві автівки, передані йому благодійними фондами і зареєстровані на його ім'я для уникнення зайвої бюрократії для військової частини. З точки зору закону, Сімейного кодексу, вона має на це право, але…

"Якщо має місце мародерство, з цим слід боротися, але боротися не шляхом введення драконівських обмежень, що унеможливлюють роботу всіх волонтерів, а шляхом обговорення з ними існуючої проблеми і урахуванням специфіки їхньої діяльності", – вважає Володимир Мартиненко.

Варто зазначити, що реагуючи на електронну петицію, зареєстровану волонтерами, Мінсоцполітики дійсно оголосило про створення робочої групи для напрацювання змін в скандальній постанові шляхом "конструктивного діалогу з громадськістю, благодійними фондами та волонтерами.

"Ключове завдання – адаптувати українське законодавство до запиту та потреб суспільства", – йдеться у повідомленні.