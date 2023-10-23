Завдяки конструктивній роботі колегіального органу з тилового забезпечення Міноборони армія вчасно отримала зимовий одяг, - Ярова

Відома волонтерка повідомила, що з резервного фонду вдалось залучити додаткові 2 млрд грн на речове забезпечення ЗСУ

За стандартами зимовий період розпочинається 15 жовтня. Цього року, вперше від початку повномасштабного вторгнення, ЗСУ вчасно отримали зимову форму. Про це в етері радіо NV повідомила волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова.

"Армію перевдягли в зимовий одяг, як і обіцяла. Всі задоволені. Єдине, що я попереджала стосовно того, що на складах Міністерства оборони залишилося нам у спадок близько 200 тис. комплектів тієї зимової форми, що купували в Туреччині, яка не дуже хорошої якості. І мені хлопці також скидають світлини, але з цим вже нічого зробити не можу", — каже Ярова.

За словами волонтерки, решта — якісний зимовий одяг, який ще влітку проторгували через "Прозорро".

"Ми прописали кваліфікаційні вимоги таким чином, що на торги вийшли тільки українські виробники. Ця форма відшивалась за технічними умовами. І жодних нарікань на ті поставки, які ми проторгували літом, — немає", — підкреслила Ярова.

Вона також повідомила, що з резервного фонду вдалось залучити додаткові 2 млрд грн на речове забезпечення ЗСУ.

"Будемо переглядати ще й норми видачі, які зараз дуже низькі. В мирний час, може й можливо на пів року видавати один комплект форми. Але не під час війни. Тож норми забезпечення потрібно переглядати", — підкреслила Ярова.