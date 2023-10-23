Благодаря конструктивной работе коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны армия вовремя получила зимнюю одежду, — Яровая

Известный волонтер сообщила, что из резервного фонда удалось привлечь дополнительные 2 млрд грн на вещевое обеспечение ВСУ

По стандартам зимний период начинается 15 октября. В этом году, впервые с начала полномасштабного вторжения, ВСУ вовремя получили зимнюю форму. Об этом в эфире радио NV сообщила волонтер, член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая.

"Армию переодели в зимнюю одежду, как и обещала. Все довольны. Единственное, что я предупреждала о том, что на складах Министерства обороны досталось нам по наследству около 200 тыс. комплектов той зимней формы, которые покупали в Турции, которая не очень хорошего качества. И мне ребята также сбрасывают фотографии, но с этим уже ничего поделать не могу", — говорит Яровая.

По словам волонтерки, остальное — качественная зимняя одежда, которую еще летом проторговали через "Прозорро".

"Мы прописали квалификационные требования таким образом, что на торги вышли только украинские производители. Эта форма отшивалась по техническим условиям. И никаких нареканий на те поставки, которые мы проторговали летом, нет", — подчеркнула Яровая.

Она также сообщила, что из резервного фонда удалось привлечь дополнительные 2 млрд грн на вещевое обеспечение ВСУ.

"Будем пересматривать еще и нормы выдачи, которые сейчас очень низкие. В мирное время, может и возможно, на полгода выдавать один комплект формы. Но не во время войны. Поэтому нормы обеспечения нужно пересматривать", — подчеркнула Яровая.