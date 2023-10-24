С 1 декабря гуманитарку для ВСУ будут ввозить по-новому: почему волонтеры против изменений

Новая система контроля может значительно усложнить и замедлить передачу гуманитарки на фронт.

С 1 декабря 2023 года в Украине начнут действовать новые правила ввоза и учета гуманитарной помощи. Согласно постановлению Кабмина №953 теперь волонтеры должны будут вносить всю номенклатуру в декларацию в специальном реестре и отчитываться о передаче помощи адресатам или заказчикам. Таким образом, в правительстве планируют бороться с преступными схемами, которые используются для упрощенного ввоза в Украину товаров под видом гуманитарки и их последующей продажи.

Волонтерские организации восприняли новую систему враждебно, ведь выполнение всех бюрократических процедур будет занимать много времени, а ввоз в страну некоторых видов гуманитарных товаров для фронта вообще станет невозможным. "Телеграф" разбирался, какие недостатки имеют новые правила, и насколько необходимо их внедрение в разгар войны.

Любишь помогать – люби и отчитываться

В разъяснении к алгоритму ввоза гуманитарки Минсоцполитики заверило, что выполнение новых правил не создаст дополнительных неудобств волонтерам. В доказательство этому на официальной странице ведомства в Facebook опубликовали инфографику с пошаговой инструкцией по ведению учета.

Впрочем, по словам волонтеров, при создании этой дорожной карты в правительстве слишком упростили процедуру, ведь на самом деле каждый шаг легализации гуманитарки потребует гораздо больших усилий.

Для сравнения, известный блоггер и общественный деятель Павел Паламарчук продемонстрировал, как выглядят требования нового постановления Кабмина в глазах самих волонтеров:

1. Получатель генерирует квалифицированную электронную подпись.

2. Получатель подает электронное заявление о регистрации в систему, которую ведет Минсоцполитики. Система автоматически присваивает получателю номер в системе.

3. Получатель вносит информацию о каждой партии товаров, которые планирует ввозить на таможенную территорию Украины. В частности: товарная группа груза по УКТВЭД; количество и вес каждой группы товара; процент износа или срок годности; письменное предложение донора (дарственный документ) или счет-фактура; письма приобретателей о необходимости гуманитарной помощи; план распределения гуманитарной помощи между приобретателями.

Система автоматически присваивает такому перечню товаров уникальный код гуманитарной помощи – это факт признания товара гуманитарной помощью сроком на 90 дней.

4. Получатель или его представитель (водитель) представляет декларацию для таможенного оформления таких товаров, которая должна содержать номер получателя в системе и уникальный код гуманитарной помощи (в электронной форме или бумажной форме в пункте пропуска через таможенную границу). Представление декларации без уникального кода гуманитарной помощи не разрешается.

*Ввоз гуманитарной помощи по декларации разрешается в течение 30 дней с даты ее создания.

**Перечень товаров, заявленный в декларации, должен соответствовать перечню товаров в системе под уникальным кодом (по категориям и наименованиям товаров, количеству мест, количеству штук и весу/объему).

***При несоответствии этих данных должностное лицо таможни отказывает в пропуске груза как гуманитарной помощи на территорию Украины (результат – либо формальное дублирование данных без проверки товаров, либо полный осмотр товаров в пункте пропуска).

5. Получатель (бюджетное учреждение) в течение 15 дней после таможенного оформления товаров формирует в системе (в собственном электронном кабинете) инвентаризационное описание фактически полученной гуманитарной помощи – внутренний первичный документ (акт).

*Инвентаризационное описание гуманитарной помощи составляется по категориям и наименованиям товаров, количеству штук и весу/объему, а также цене за единицу товара и первоначальной (справедливой) стоимости.

**При несоответствии фактически полученной гуманитарной помощи по категориям и наименованиям товаров, количеству мест, количеству штук и весу/объему, указанному в декларации, получатель обязан в системе сформировать и предоставить инвентаризационное описание фактически полученной гуманитарной помощи, являющейся информированием правоохранительных органов о таком несоответствии.

6. Получатель гуманитарной помощи до 15 числа месяца, следующего за месяцем таможенного оформления товаров, представляет отчет о наличии и распределении гуманитарной помощи, который формируется в электронном кабинете системы или загружается в систему с наложенной электронной подписью получателя.

*В отчете указываются каждый приобретатель гуманитарной помощи – юридическое лицо, совокупно приобретатели – физические лица, а также адреса (населенный пункт, улица, дом) каждого места фактического распределения гуманитарной помощи.

**Задекларированная гуманитарная помощь, по которой не представлен отчет в течение 90 дней после таможенного оформления, считается использованной не по целевому назначению.

*** Получатель (кроме бюджетных учреждений) теряет статус получателя в случае неподачи отчета в течение 90 дней после таможенного оформления товаров.

**** Повторная регистрация получателя – не ранее чем через 6 месяцев.

"Почему вместо максимальной либерализации и упрощения норм — государство с 1 декабря отменяет нормы постановления Кабмина №174 от 1 марта 2022 года? А им и требования о предоставлении в таможенные органы при пропуске через границу гарантийных писем конечных пользователей товаров гуманитарной помощи. И вводит новый крайне забюрократизированный и зарегулированный порядок, парализующий работу по такмеду "Аисты", "Соломянских котиков", "Корпорации Монстров" и сотен меньших по размерам, но эффективных, результативных и быстро удовлетворяющих адаптивные потребности ВСУ фондов за счет гуманитарной помощи", - пишет Паламарчук.

Возмущенные нововведениями волонтеры создали электронную петицию на сайте Кабмина, требуя отмены новых правил учета. По состоянию на сегодняшний день обращение уже набрало 27 тысяч подписей, следовательно, должно быть направлено на рассмотрение правительства.

По словам активистов, если постановление вступит в силу, им придется буквально списывать крайне дефицитные на фронте турникеты, ведь их ввоз в страну и передачу бойцам зачастую невозможно провести из-за созданной системы.

Обратная сторона медали

По сообщению Гостаможслужбы, в результате проверки более 9 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей в течение 9 месяцев 2023 было выявлено более 3 тыс. случаев не подтверждения поступления грузов.

Кроме того, недавно в пункте пропуска "Грушев" сотрудники таможни обнаружили три автомобиля — BMW, Audi и Porsche 2013 и 2017 годов выпуска — стоимостью 700 тыс. грн, которые ввозились в Украину под видом гуманитарной помощи для одного из столичных благотворительных фондов. Однако, в ходе проверки выяснилось, что получатель не ожидает такой "гуманитарной помощи", а перемещающие ее граждане ему не известны.

Учитывая, что треть всей номенклатуры, которая ввозится в Украину под видом гуманитарных товаров, просто "исчезает", меры правительства по противодействию мошенничеству (в том числе постановление №953) выглядят не столь суровыми.

По словам советника главы МВД в 2015-2021 годах, руководителя Центра предотвращения и противодействия коррупции Владимира Мартыненко, бороться с мародерством во время войны следует не столько облагая волонтеров ограничениями, сколько путем запуска эффективной работы правоохранительных органов.

Особенно это касается учета автомобилей для фронта, судьбу каждого из которых можно проверить с помощью VIN-кода, тогда как отслеживать каску или аптечку действительно гораздо сложнее.

"Другое дело, что большое количество автомобилей, которые передавали на фронт, не ставили на учет в воинских частях — на них просто ездят бойцы. Причина в том, что на войне автомобиль — это расходный материал, который до своего уничтожения может отслужить буквально несколько недель или дней, а вот поставить и снять этот автомобиль с учета с последующим списанием по всем правилам – большая проблема, поэтому военным проще принять помощь от волонтеров "из рук в руки" и так же с ней попрощаться, когда ее ресурс будет исчерпан. При этом, каждый такой автомобиль попадает в ту же печальную статистику, как якобы украденный, ведь с момента ввоза до момента уничтожения он не попал ни в один реестр. То же касается и горюче-смазочных материалов для этих авто", — объясняет Владимир Мартыненко в комментарии "Телеграфу".

То, что за 20 месяцев войны правительство до сих пор не создало максимально упрощенную процедуру передачи-приема гуманитарки и не наработало систему контроля этих процессов правоохранительными органами, – большое упущение, отмечает политический деятель.

По словам Владимира Мартыненко, с одной стороны, существующая система очень усложняет и затягивает работу волонтеров, что является недопустимой роскошью во время войны. С другой — следует признать, что часть волонтерских организаций работает по системе 50/50: половину ввозимых товаров отправляют на фронт, остальные продают.

Кроме того, даже когда авто действительно попадают в руки военных, последние не застрахованы от форс-мажоров. Так, недавно во время развода жена военного заявила в суде, что претендует на два автомобиля, переданные ему благотворительными фондами и зарегистрированные на его имя во избежание излишней бюрократии для воинской части. С точки зрения закона, Семейного кодекса, она имеет на это право, но…

"Если имеет место мародерство, с этим следует бороться, но бороться не путем введения драконовских ограничений, которые делают невозможным работу всех волонтеров, а путем обсуждения с ними существующей проблемы и учетом специфики их деятельности", — считает Владимир Мартыненко.

Стоит отметить, что, реагируя на электронную петицию, зарегистрированную волонтерами, Минсоцполитики действительно объявило о создании рабочей группы для наработки изменений в скандальном постановлении путем "конструктивного диалога с общественностью, благотворительными фондами и волонтерами".

"Ключевая задача – адаптировать украинское законодательство к запросу и потребностям общества", – говорится в сообщении.