Воюем в тылу, чтобы было чем воевать на нулях.

Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины, волонтер Дана Яровая:

События развиваются быстро. Поэтому продолжим трагическую часть нашего сериала "Особенности закупок Министерства обороны".

Серия первая. На сцену выходит ГАМЛЕТ.

Офис Президента Украины призывает Кабинет Министров Украины разобраться в ситуации с жалобами об остановке предприятий военно-промышленного комплекса из-за кричащих действий Государственной аудиторской службы Украины и Государственного бюро расследований, которые могут привести к исчезновению самого государства Украина.

Серия вторая. Я ЕЩЕ НИКОГДА НЕ ПИСАЛА КАПСЛОКОМ.

Этим вопросом я занимаюсь уже 5 месяц, еще немного и за этот срок можно было бы выносить ребенка.

5 месяцев борьбы только за одно. Доказать то, что ГАРАНТИРОВАНО Конституцией Украины, а именно, что любая предпринимательская деятельность осуществляется с целью получения прибыли!

Конституцию, насколько мне известно, Дерджаудитслужба отменить не может, но очень хочет.

Серия третья. Теперь серьезно.

К Офису Президента обратились ведущие предприятия в области создания боеприпасов и ракетной техники.

ГП "Научно производственное объединение "Павлоградский химический завод", ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" и ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова". Они отмечают, что из-за действий распорядителей бюджетных средств и Госаудитслужбы работа предприятий в ближайшее время может быть полностью парализована.

Хочу еще раз подчеркнуть, что превышений установленных государством границ уровня прибыли Госаудитслужбой обнаружено не было.

Серия четвёртая. Чем это все чревато для каждого из нас?

Вы представляете, как воевать с огромным государством без ракетной программы КБ "ЛУЧ". Без стугов, корсаров, наземных ракет, Нептунов?

Вы представляете чем возить тяжелую технику и боеприпасы без тягачей? Воевать без САУ Богдана? Без танков, снарядов разных калибров, без боевых беспилотников, без разработки нового летального оружия?

Нет?

Я тоже.

Серия пятая. Так а что Госаудитслужба?

Я не знаю, какие намерения преследуют сотрудники Госаудита и непосредственно госпожа Басалаева, но это какое-то маниакальное упорство, если не диверсия.

Госпоже Басалаевой и КМУ уже писали:

Министерство экономики Украины разъяснило, что в 335 постановлении они имели в виду получение прибыли предприятиями.

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ставил задачу КМУ срочно решить этот вопрос.

Верховная Рада приняла соответствующее постановление.

Теперь мы видим позицию Офиса президента по этому вопросу.

Глава ОП Андрей Ермак в свою очередь направил обращение к Премьеру Денису Шмыгалю и предложил "немедленно рассмотреть поднятые вопросы, принять необходимые меры реагирования и проинформировать заявителей и Офис Президента Украины о результатах".

Так что ждем результатов.

Ибо дальше только к Господу Богу.

Хоть кто-нибудь может остановить эту женщину?

Хоть кто-нибудь может остановить уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины?

Воюем в тылу, чтобы было чем воевать на нулях.

С вас репосты, тэги, распространения.

Ваша Мать Драконов

Источник: Facebook-страница Даны Яровой