Постановлением об изменении правил оформления гуманитарки Кабмин только создает ненужные трудности волонтерскому сообществу, — Яровая

Волонтер, член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны сообщила, что выполнить новые требования невозможно

С 1 декабря таможенное оформление гуманитарной помощи, а также товаров военного назначения и двойного использования, ввозимых в качестве гуманитарной помощи, будет осуществляться по новому порядку. Эти новые правила создадут преграды всем волонтерам, которые сейчас эффективно работают с потребностями как военных, так и гражданских. Об этом в эфире радио NV сообщила волонтер, член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая.

Соответствующее постановление Кабмина насчитывает 20 пунктов, в частности, предполагающих, что контроль и мониторинг за распределением гуманитарной помощи будет осуществлять Нацсоцслужба. По мнению Яровой, волонтеров снова "пытаются посчитать".

"Пусть кто-то из Кабмина покажет, как все это сделать, и волонтеры повторят. Я, как человек, до сих пор оплачивающий снаряды для беспилотников, не понимаю, как я должна пройти верификацию в этой системе. Отчитываться о передаче снарядов, вероятно, с наименованием воинских частей и местами их дислокации? И это все должно висеть в единой базе, а отслеживать это должна Нацсоцслужба", — отметила Яровая.

Она подчеркнула, что волонтерское сообщество способно самоорганизовываться. Это люди, которые самостоятельно, без какой-либо мотивации со стороны государства, без какой-либо оплаты работают достаточно эффективно.

"У нас есть множество крутых волонтерских организаций. Нас с 2014 года пытались загнать в какие-то рамки. Готова поспорить, что под это постановление не разработаны ни программное обеспечение, ни электронные ключи, ничего", — уверена Яровая.

По словам волонтера, лучше всего, что в этой ситуации может сделать правительство — отменить постановление и не мешать волонтерам выполнять свою работу.