Постановою про змінення правил оформлення гуманітарки Кабмін лише створює непотрібні труднощі волонтерській спільноті, - Ярова

Волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони повідомила, що виконати нові вимоги неможливо

Із 1 грудня митне оформлення гуманітарної допомоги, а також товарів військового призначення та подвійного використання, що ввозяться як гуманітарна допомога, здійснюватиметься за новим порядком. Ці нові правила створять перепони всім волонтерам, які зараз ефективно працюють із потребами і військових, і цивільних. Про це в етері радіо NV повідомила волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова.

Відповідна постанова Кабміну налічує 20 пунктів, які, зокрема, передбачають, що контроль та моніторинг за розподілом гуманітарної допомоги здійснюватиме Нацсоцслужба. На думку Ярової, волонтерів знову "намагаються порахувати".

"Виконати всі ці вимоги неможливо. Нехай хтось із Кабміну покаже, як усе це зробити і волонтери повторять. Гумдопомога, зокрема, йде через розподіл Генерального штабу. Тільки Генеральний штаб найліпше знає, куди в даний конкретний час найбільше потрібні автівки, безпілотники, снаряди. Я, як людина, яка досі оплачує снаряди для безпілотників, не розумію, як я маю пройти верифікацію в цій системі. Звітувати про передачу снарядів, певно, з найменуванням військових частин і місцями їх дислокації? І це все має висіти в єдиній базі, а відслідковувати це має Нацсоцслужба", — зазначила Ярова.

Вона наголосила, що волонтерська спільнота здатна самоорганізовуватись. Це люди, які самостійно, без будь-якої мотивації з боку держави, без будь-якої оплати, працюють достатньо ефективно.

"У нас є безліч крутих волонтерських організацій. Нас із 2014 року намагались загнати в якісь рамки. Готова посперечатись, що під цю постанову не розроблені ані програмне забезпечення, ані електронні ключі, нічого", — упевнена Ярова.

За словами волонтерки, найкраще, що в цій ситуації може зробити уряд — скасувати постанову й не заважати волонтерам виконувати свою роботу.