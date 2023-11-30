Венесуэла "облизывается" на Гайану. Может ли вспыхнуть новая война и что вообще происходит

Уже в это воскресенье Венесуэла проведет референдум о том, чей Эссекибо

В Южной Америке ситуация обостряется и может закончиться тем, что в мире вспыхнет еще одна война и уже близко к США. Так, Бразилия резко увеличила военное присутствие на северной границе на фоне споров между Венесуэлой и Гайаной.

Дело в том, что Венесуэла считает своим очень лакомый кусок Гайаны — регион называется Эссекибо (Esequibo) и является территорией, богатой нефтью и полезными ископаемыми, такими как золото, алмазы, марганец и уран. Разборки начались еще во времена, когда обе страны были колониями, и приобрели новые краски после нахождения там еще и нефти в 2015-м.

Именно сейчас Венесуэла собирается поднять тему двухсотлетнего конфликта снова и провести консультативный референдум (и это будет референдум среди венесуэльцев). "Телеграф" разбирается, что происходит на этот раз.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро держит брошюру "Эссекибо – это Венесуэла"

Где это вообще

Площадь Эссекибо в почти 160 тысяч квадратных километров составляет две трети Гайаны. Спору за Эссекибо почти 200 лет. Венесуэла давно считала Эссекибо своим, поскольку регион находился в ее пределах во время испанского колониального периода. И регион был ценен не просто так – тогда на этих территориях были копи золота. В 1899 году, когда Гайана еще была британской колонией, Парижский международный арбитраж вынес решение в пользу Соединенного Королевства, с которым территория официально подпадает под британское правление. Венесуэла пыталась обжаловать это решение, но не то чтобы успешно. В 1966 году, за три месяца до предоставления независимости Гайаны Лондон согласовывает с Венесуэлой Женевское соглашение.

Интерес Венесуэлы снова появился в 2015 году, когда ExxonMobil объявила, что нашла нефть в коммерческих количествах у побережья Эссекибо. Речь о десятках месторождений. Открытие повысили запасы нефти Гайаны примерно до 11 миллиардов баррелей, что составляет примерно 0,6% от общемировых. Неожиданные результаты сделали Гайану, страну с населением 800 тыс. жителей, одной из самых быстрорастущих экономик в мире.

С этого времени напряженность начала расти.

В 2015-м Венесуэла снова вспомнила об Эссекибо, ведь нам нашли нефть.

Большая часть запасов расположена в нефтегазовом блоке площадью 26 тыс. квадратных километров, известном как Стабрук, у атлантического побережья. Это в территориальных водах оспариваемого Венесуэлой региона.

Опасный референдум

Правительство Венесуэлы объявило об организации 3 декабря противоречивого референдума по спорному региону. Венесуэльцы спросят, поддерживают ли они создание штата Гайана-Эссекибо в дополнение к плану предоставления венесуэльского гражданства ее жителям. Также предлагают заодно игнорировать все будущие решения суда ООН, отменить прошлые согласия Венесуэлы на проведение границы там, где он сейчас и все в этом духе.

Гайана рассматривает референдум как случай аннексии и 14 ноября попросила Международный суд ООН в Гааге остановить голосование. Ожидается, что в пятницу Международный суд вынесет решение по запросу Гайаны об отмене референдума. Но правительство Мадуро намерено все равно провести выборы в это воскресенье.

Кстати, еще в апреле суд ООН заявил, что у него есть юрисдикция над этим вопросом, который мог бы определить, какая страна имеет права на территорию, богатую нефтью и газом.

Изюминка в том, что никто не знает, как именно Венесуэла собралась превратить Эссекибо в свой штат. Да и в последнее время появляется информация о наращивании сил по обе стороны границы возле спорного региона. Так Бразилия увеличивает военное присутствие на северной границе, передает Reuters. Толчок Бразилии переместить больше военных ресурсов на север произошел на фоне роста напряженности между Венесуэлой и Гайаной.

У кого какие шансы в случае войны

Военный портал Defence Express пишет, что потенциальная война в Южной Америке еще больше отвлечет от Украины внимание США. Издание отмечает, что у Гайаны против Венесуэлы откровенно очень мало шансов.

Венесуэла – один из самых больших покупателей российской военной техники. Вооруженные силы Венесуэлы — это 123 тысячи личного состава (из примерно 30 млн. населения), из которых 63 тысячи сухопутных войск и 23 тысячи национальной гвардии. Армия состоит формально из одной бронетанковой, одной кавалерийской и четырех легких дивизий. Это 92 танка Т-72Б, 81 AMX-30V в роли основных боевых танков, а также 31 AMX-13 и 78 Scorpion-90 легких танков. Среди БМП и БТР основное ядро формирует 123 российских БМП-3 и 114 БТР-82. Разведывательные машины — всего 121 единица, из которых 42 Dragoon 300 с 90-мм пушкой и 79 легких броневиков V-100/V-150.

Обучение Tradewinds 2023 в Гайане совместно со США

Артиллерия представлена 48 САУ "Мста" и 12 155-мм французскими устаревшими Mk F3 на базе AMX-13. Из РСЗО набор из 24 "Градов", 20 израильских 160-мм LAR-160 и главный актив в 12 российских "Смерчах". По 120-мм минометам: около 120 единиц из которых 13 — самоходные российские "Нона-СПК".

Они также имеют 22 Су-30МКВ, 9 вертолетов Ми-35, для ПВО используют С-300ВМ, Бук-М2 (девять ЗРК), а также С-125 (до 11 дивизионов).

Вооруженные силы Гайаны — 3,4 тысячи человек (из приблизительно 0,8 млн населения), из которых 3 тысячи в сухопутных силах, основой которых являются три легких батальона. Вся бронетехника страны до шести колесных танков EE-9 Cascavel, а вся артиллерия – из крупных калибров – 18 единиц 120-мм минометов. Авиация Гайаны не имеет на вооружении боевых машин, потому что состоит из легких самолетов типа BN-2 Islander и Cessna. А ВМС представлены только несколькими легкими катерами.

Поэтому издание делает вывод, что надежда Гайаны только на США, к тому же в качестве прямого военного вмешательства.

Как сообщалось ранее, новый президент Аргентины поссорился с Великобританией. В ходе своей избирательной кампании он заявлял, что намерен вернуть Фолклендские острова и повторил это высказывание после своей победы.