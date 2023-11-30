Венесуела "облизується" на Гаяну. Чи може спалахнути нова війна і що взагалі відбувається

Вже цієї неділі Венесуела проведе референдум про те, чий Ессекібо

У Південній Америці ситуація загострюється і може закінчитися тим, що у світі спалахне ще одна війна і цього разу вже близько до США. Так, Бразилія різко збільшила військову присутність на північному кордоні на тлі суперечок між Венесуелою та Гаяною.

Річ у тому, що Венесуела вважає своїм дуже ласий шматок Гаяни — регіон називається Ессекібо (Esequibo) та є територією, багатою на нафту та корисні копалини, такі як золото, алмази, марганець і уран. Розбірки почалися ще за часів, коли обидві країни були колоніями, і набули нових барв після знаходження там ще й нафти у 2015-му.

Саме зараз Венесуела збирається порушити тему двохсотрічного конфлікту знову та провести консультативний референдум (і це буде референдум серед венесуельців). "Телеграф" розбирається, що відбувається цього разу.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро тримає брошуру "Ессекібо - це Венесуела"

Де це взагалі

Площа Ессекібо у майже 160 тисяч квадратних кілометрів становить дві третини Гаяни. Суперечці за Ессекібо майже 200 років. Венесуела давно вважала Ессекібо своїм, оскільки регіон перебував у її межах під час іспанського колоніального періоду. І регіон був цінним не просто так — тоді на цих територіях були копальні золота. У 1899 році, коли Гаяна ще була британською колонією, Паризький міжнародний арбітраж виніс рішення на користь Сполученого Королівства, з яким територія офіційно підпадає під британське правління. Венесуела намагалася оскаржувати це рішення, але не те щоб успішно. У 1966 році, за три місяці до надання незалежності Гаяані Лондон погоджує з Венесуелою Женевську угоду.

Інтерес Венесуели знову з'явився у 2015 році, коли ExxonMobil оголосила, що знайшла нафту в комерційних кількостях біля узбережжя Ессекібо. Мова про десятки родовищ. Відкриття підвищили запаси нафти Гаяни приблизно до 11 мільярдів барелів, що становить приблизно 0,6% від загальносвітових. Несподівані результати зробили Гаяну, країну з населенням 800 тис. жителів, однією з найбільш швидкозростаючих економік у світі.

З цього часу напруженість почала зростати.

У 2015-му Венесуела знову згадала про Ессекібо, адже нам знайшли нафту

Більша частина запасів розташована в нафтогазовому блоці площею 26 тис. квадратних кілометрів, відомому як Стабрук, біля атлантичного узбережжя. Це у територіальних водах регіону, який оскаржує Венесуела.

Небезпечний референдум

Уряд Венесуели оголосив про організацію 3 грудня суперечливого референдуму щодо спірного регіону. Венесуельців запитають, чи підтримують вони створення штату Гаяна-Ессекібо на додаток до плану надання венесуельського громадянства її жителям. Також пропонують заодно ігнорувати усі майбутні рішення суду ООН, скасувати минулі згоди Венесуели на проведення кордону там, де він є зараз і все у цьому дусі.

Гаяна ж розглядає референдум як випадок анексії та 14 листопада попросила Міжнародний суд ООН у Гаазі зупинити голосування. Очікується, що в п'ятницю Міжнародний суд винесе рішення щодо запиту Гаяни про скасування референдуму. Але уряд Мадуро має намір все одно провести вибори в цю неділю.

До речі, ще у квітні суд ООН заявив, що він має юрисдикцію над цим питанням, яке могло б визначити, яка країна має права на територію, багату нафтою і газом.

Родзинка у тому, що ніхто не знає, як саме Венесуела зібралася перетворити Ессекібо на свій штат. Та й останнім часом з'являється інформація про нарощування сил по обидва боки кордону біля спірного регіону. Так Бразилія збільшує військову присутність на північному кордоні, передає Reuters. Поштовх Бразилії перемістити більше військових ресурсів на північ стався на тлі зростання напруженості між Венесуелою та Гаяною.

У кого які шанси у разі війни

Військовий портал Defence Express пише, що потенційна війна у Південній Америці ще більше відірве від України увагу США. Видання зазначає, що у Гаяни проти Венесуели відверто дуже мало шансів.

Венесуела – один із найбільших покупців російської військової техніки. Збройні сили Венесуели — це 123 тисячі особового складу (з приблизно 30 млн населення), з яких 63 тисячі сухопутних військ та 23 тисячі національної гвардії. Армія складається формально з однієї бронетанкової, однієї кавалерійської та чотирьох легких дивізій. Це 92 танки Т-72Б, 81 AMX-30V у ролі основних бойових танків, а також 31 AMX-13 та 78 Scorpion-90 легких танків. Серед БМП та БТРів основне ядро формує 123 російських БМП-3 та 114 БТР-82. Розвідувальні машини — загалом 121 одиниця, з яких 42 Dragoon 300 з 90-мм гарматою та 79 легких броньовиків V-100/V-150.

Навчання Tradewinds 2023 у Гаяні спільно зі США

Артилерія представлена 48 САУ "Мста" та 12 155-мм французькими застарілими Mk F3 на базі AMX-13. З РСЗВ набір з 24 "Градів", 20 ізраїльських 160-мм LAR-160 та головний актив у 12 російських "Смерчах". По 120-мм мінометах: близько 120 одиниць з яких 13 — самохідні російські "Нона-СВК".

Вони також мають 22 Су-30МКВ, 9 вертольотів Ми-35, для ППО використовують С-300ВМ, "Бук-М2" (дев'ять ЗРК), а також С-125 (до 11 дивізіонів).

Збройні сили Гаяни — 3,4 тисячі осіб (з прибизно 0,8 млн населення), з яких 3 тисячі у сухопутних силах, основою яких є три легких батальйони. Вся бронетехніка країни до шести колісних танків EE-9 Cascavel, а вся артилерія — з великих калібрів — 18 одиниць 120-мм мінометів. Авіація Гаяни не має на озброєнні бойових машин, бо складається з легких літаків типу BN-2 Islander та Cessna. А ВМС представлені лише декількома легкими катерами.

Тому видання робить висновок, що надія Гаяни лише на США, при цьому у ролі прямого військового втручання.

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