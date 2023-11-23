Екстраординарний президент Аргентини вже встиг посваритись із союзницею України: що стало причиною

40 років тому між країнами вже вирувала короткочасна, але кривава війна

Новообраний президент Аргентини Хав’єр Мілей, який привернув увагу світових ЗМІ своєю поведінкою, що викликає, і яскравою передвиборчою кампанією, ще не вступив на посаду, а вже встиг посваритися з Великобританією.

Як пише Daily Express, причина криється у Фолклендських островах, через які Аргентина та Британія вже воювали у 1982 році. Під час своєї кампанії Мілей заявляв виборцям, що має намір "повернути острови" та повторив своє послання після перемоги на виборах. Після цього Лондон направив туди морське патрульне судно River, яке з 2020 року було у Гібралтарі.

Крім того, у відповідь на заяви нового президента Аргентини в уряді Британії заявили, що продовжуватимуть захищати острови і не сумніваються у їхній приналежності до королівства.

У відповідь на це МЗС Аргентини оприлюднило заяву, в якій назвало Фолкленди частиною своєї території, а також закликало Лондон до початку переговорів щодо передачі цих територій.

Острови знаходяться під британським контролем із 1833 року. У 1982 році війська Аргентини спробували силою захопити острови, проте Британія дала жорстку відповідь і завдала американській державі серії поразок. Зрештою війну було закінчено через 72 дні, проте у Буенос-Айресі досі не відмовилися від своїх претензій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про "анархо-капіталіста" Хав’єра Мілея, який пообіцяв вивести країну з кризи шляхом радикальних змін. В Аргентині зараз падає економіка і спостерігається один із найшвидших у світі рівнів інфляції, а національна валюта знецінилася настільки, що новий глава держави пообіцяв відмовитись від неї на користь долара США. Варто зазначити, що Мілей активно виступає проти БРІКС, націлений на зближення зі США та підтримує Україну у війні проти росії.