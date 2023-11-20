В Аргентині новий президент: що нестандартний політик говорив про Україну

Він заступить на посаду 10 грудня 2023 року

В Аргентині обрали нового президента. Ним став Хав’єр Мілей, який є прихильником США і негативно відгукувався про главу росії володимира путіна. Політик у минулому співав у рок-групі й дуже експресивно поводиться на публіці.

Його привітав суперник — міністр економіки Серхіо Масса, який уже визнав свою поразку. Видання Bloomberg повідомляє, що за результатами підрахунку 99% бюлетенів після другого туру виборів 19 листопада Мілей набрав 56% голосів, а його суперник Масса — 44%.

"Я зв’язався з Хав’єром Мілеєм, президентом, якого більшість аргентинців обрали на наступні 4 роки, я привітав його, я побажав йому удачі, і запропонував завтра встановити зв’язок та перехідні механізми для зміни уряду, для нормального функціонування економіки, соціальної, політичної та інституційної сфери", — Написав Масса в Х (колишній twitter).

Хав’єр Мілей у ході передвиборчої кампанії обіцяв аргентинцям радикальні зміни, які мають виправити десятирічну неефективну політику. В Аргентині падає економіка, один із найшвидших у світі рівнів інфляції, а також довгий час знецінювалася валюта.

Зазначається, що Мілей на посаді президента Аргентини зможе реалізувати свої обіцянки:

відмовитися від песо на користь долара;

закрити Центральний банк;

радикально скоротити державні витрати, щоб вивести 46-мільйонну державу із кризи.

Хав’єр Мілей — політик із нестандартною долею, у минулому він співав у рок-групі. Також він відомий як противник вступу до БРІКС та шанувальник Дональда Трампа. Він називав колишнього президента США "одним із найкращих президентів в історії Сполучених Штатів".

Водночас він підтримує Україну.1 березня 2022 року, через кілька днів після вторгнення росії, він був присутній на 140-му відкритті сесій Національного Конгресу з українським прапором у руках.

Посольство України в Аргентині публікувало фото, де Мілей тримає напис "Ми з Україною"

"Я приніс український прапор в основному тому, що ті з нас, хто підтримує ідеї свободи, не можуть терпіти або підтримувати вторгнення, подібно до того, яке росія зробила в Україні", — заявив новообраний президент в інтерв’ю The Economist.

Він висловив готовність зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у перші місяці свого перебування на посаді, а главу рф володимира путіна назвав "автократом". Мілей зазначав, що "якщо ми захищаємо ідеї свободи, ми не можемо підтримувати та приймати вторгнення росії в Україну".

Крім того, новий глава Аргентини виступає за відмову від встановлення відносин з росією, Бразилією та Китаєм через незгоду з політикою цих країн. Він вважає США та Ізраїль стратегічними союзниками.

Старший економічний радник нового президента вже заявив, що Аргентина не приєднається до БРІКС із 1 січня 2024 року. У серпні країна разом із ще п’ятьма державами отримала запрошення до організації.

Як повідомляв "Телеграф", 20 листопада в Україну прибув голова Пентагону Ллойд Остін. Він проведе переговори з лідерами України та запевнить Київ у підтримці Вашингтона.