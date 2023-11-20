Маск спробував виправдатися за антисемітський скандал: нова заява

Бізнесмен регулярно робить скандальні заяви

Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував антисемітський скандал, який викликали його сумнівні висловлювання. Інцидент спричинив рекламний бойкот його соціальної мережі Х (колишній Twitter).

"Минулого тижня в ЗМІ з’явилися сотні фальшивих історій, у яких стверджувалося, що я антисеміт. Немає нічого більш далекого від правди. Я бажаю людству тільки кращого і процвітаючого та захоплюючого майбутнього для всіх", — написав Маск у Х.

Нагадаємо, днями один із користувачів соцмережі X написав коментар, у якому звинуватив євреїв у тому, що вони "роздмухують ненависть до білих людей". Маск відповів, що згоден з його позицією і додав, що деякі єврейські громади несправедливо нападають на білу більшість західних країн, оскільки через свою приналежність до меншин не можуть критикувати інші групи меншин, які в основному є джерелом ненависті до євреїв.

Після цього великі компанії відмовилися розміщувати рекламу в X. До бойкоту, зокрема, приєдналися IBM, Apple, Amazon і Oracle. На заяви мільярдера також відреагували у Білому домі, засудивши подібні висловлювання та назвавши їх "огидною пропагандою антисемітської та расистської ненависті". Сам Маск пригрозив, що в понеділок, 20 листопада, подасть "термоядерний" позов до суду на Media Matters for America і "всіх, хто брав участь у шахрайській атаці на компанію".

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці жовтня Маск закликав до припинення вогню в Україні. Він назвав війну України проти рф, що напала на неї, "безнадійною ситуацією" і заявив, що "нам потрібно відновити нормальні відносини з росією".