Ілон Маск подався в антисеміти? Скандальний бізнесмен вже зазнає збитків

Мільярдер підтримав популярну на Заході теорію змови

Американський мільярдер Ілон Маск потрапив у черговий скандал, пов’язаний з Ізраїлем. Цього разу причина полягає у демонстрації його антисемітської позиції.

Так цього разу один із користувачів соцмережі X написав коментар, у якому звинуватив євреїв у тому, що вони "роздмухують ненависть до білих людей". Після цього Маск відповів, що згоден із його позицією.

"Єврейські громади поширюють саме таку діалектичну ненависть до білих, яку, як вони стверджують, хочуть, щоб люди припинили використовувати проти них", — написав користувач мережі під нікнеймом "The Artist Formerly Known as Eric".

Крім того, він згадав про "орди меншин", які затопили Захід. Це пов’язано із популярною антисемітською теорією змови про те, що євреї нібито хочуть переселити до західних країн меншини неєвропейського походження, щоб знизити там частку білих людей. Зокрема, цю теорію озвучував Роберт Бауерс, який убив 11 євреїв у синагозі в Піттсбурзі (США).

Маск спочатку погодився з цими висновками, а потім додав, що деякі єврейські громади несправедливо нападають на білу більшість західних країн, оскільки через свою приналежність до меншин не можуть критикувати інші групи меншин, які якраз і є джерелом ненависті до євреїв. У цьому контексті він згадав Антидифамаційну лігу — організацію, яка бореться з антисемітизмом.

Скандал на цьому не скінчився. Після такого виступу великі компанії відмовилися розміщувати рекламу в соцмережі X. До бойкоту, зокрема, приєдналися IBM, Apple, Amazon і Oracle, після того, як некомерційна компанія Media Matters for America повідомила, що реклама великих компаній показується біля нацистських висловлювань.

На заяви мільярдера також відреагували у Білому домі, де засудили подібні висловлювання та назвали їх "огидною пропагандою антисемітської та расистської ненависті".

Сам Маск заявив, що в понеділок подасть "термоядерний" позов до суду на Media Matters for America і "всіх, хто брав участь у шахрайській атаці на компанію".

Як повідомляв "Телеграф", на початку жовтня Маск грубо висміяв у мережі президента Володимира Зеленського. Однак користувачі соцмереж швидко знайшли, що йому відповісти.