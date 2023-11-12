Каліцтва та навіть смертельні випадки: стала відома темна сторона роботи SpaceX

Персонал компанії регулярно не дотримується правил безпеки

У компанії одіозного американського мільярдера Ілона Маска SpaceX зросла кількість травм працівників. Там були зафіксовані численні порушення правил безпеки.

Про це йдеться у розслідуванні Reuters. Зазначається, що з 2014 року у компанії сталося понад 600 нещасних випадків на робочому місці.

Зокрема було зафіксовано 100 порізів або розсічень, 29 переломів або вивихів, 17 роздроблених рук та пальців, 9 травм голови, включаючи один перелом черепа, 4 струси мозку та одну черепно-мозкову травму, а також мінімум 5 випадків опіків, 5 поразок струмом, 7 травм очей.

За словами працівників SpaceX, такі травми відображають хаотичну робочу обстановку, де часто недостатньо навчений і перевтомлений персонал регулярно не дотримується базових правил безпеки. Це відбувається через те, що вони намагаючись вкластися в агресивні терміни виконання космічних місій, встановлені Маском.

Відомо про щонайменше один смертельний випадок, який трапився у компанії у 2014 році. Тоді 38-річний колишній морський піхотинець Лонні Леблан під час перевезення пінопластової ізоляції намагався утримати вантаж своєю вагою. Коли вантажівка поїхала, порив вітру здув Леблана та ізоляцію з причепа. Чоловік вдарився головою об тротуар і помер на місці.

Також зазначається, що компанія зобовʼязана подавати регуляторам щорічні дані про травми на своїх обʼєктах. Проте SpaceX не оновлювала офіційні дані протягом кількох років між 2016 і 2021 роками.

У 2022 році рівень травматизму на виробничо-пусковому комплексі компанії в Техасі становив 4,8 травм або захворювань на 100 працівників — у шість разів вище, ніж у середньому по космічній галузі. Регуляторні органи США через інциденти з безпекою оштрафували компанію на загальну суму трохи понад 50 тисяч доларів.

Експерти з охорони праці вважають, що погані показники безпеки в SpaceX підкреслюють небезпеку роботи в космічній галузі США, яка слабо регулюється і швидко розвивається. Більше десятка нинішніх і колишніх працівників заявили, що готовність SpaceX йти на компроміс і нехтувати деякими гарантіями безпеки працівників допомогла їй випередити конкурентів і отримати прибуткові державні контракти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Ілон Маск назвав війну України проти росії, що напала на неї, "безнадійною ситуацією".