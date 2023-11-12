Увечья и даже смертельные случаи: стала известна темная сторона работы SpaceX
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Персонал компании регулярно не соблюдает правила безопасности
В компании одиозного американского миллиардера Илона Маска SpaceX выросло количество травм работников. Там были зафиксированы частые нарушения правил безопасности.
Об этом говорится в расследовании Reuters. С 2014 года в компании произошло более 600 несчастных случаев на рабочем месте.
В частности было зафиксировано 100 порезов или рассечений, 29 переломов или вывихов, 17 раздробленных рук и пальцев, 9 травм головы, включая один перелом черепа, 4 сотрясения мозга и одну черепно-мозговую травму, а также минимум 5 случаев ожогов, 5 поражений током, 7 травм глаз.
По словам работников SpaceX, такие травмы отражают хаотическую рабочую обстановку, где часто недостаточно обученный и переутомленный персонал регулярно не соблюдает базовые правила безопасности. Это происходит потому, что они пытаются уложиться в агрессивные сроки выполнения космических миссий, установленных Маском.
Известно о по меньшей мере одном смертельном случае, произошедшем в компании в 2014 году. Тогда 38-летний бывший морской пехотинец Лонни Леблан при перевозке пенопластовой изоляции пытался удержать груз своим весом. Когда грузовик поехал, порыв ветра сдул Леблана и изоляцию с прицепа. Мужчина ударился головой о тротуар и умер на месте.
Также отмечается, что компания обязана представлять регуляторам ежегодные данные о травмах на своих объектах. Однако SpaceX не обновляла официальные данные в течение нескольких лет между 2016 и 2021 годами.
В 2022 году уровень травматизма на производственно-пусковом комплексе компании в Техасе составил 4,8 травм или заболеваний на100 работников — в шесть раз выше, чем в среднем по космической отрасли. Регуляторные органы США по инцидентам с безопасностью оштрафовали компанию на общую сумму чуть более 50 тысяч долларов.
Эксперты по охране труда считают, что плохие показатели безопасности в SpaceX подчеркивают опасность работы в космической отрасли США, которая слабо регулируется и быстро развивается. Более десятка нынешних и бывших работников заявили, что готовность SpaceX идти на компромисс и пренебрегать некоторыми гарантиями безопасности работников помогла ей опередить конкурентов и получить прибыльные государственные контракты.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Илон Маск назвал войну Украины против напавшей на нее россии "безнадежной ситуацией".