Илон Маск снова заигрывает с рф: может ли Украина потерять доступ к Starlink и как это повлияет на возможности ВСУ

Риски отключения спутникового интернета обсуждают на самом высоком уровне в США

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск продолжает делать неоднозначные заявления по поводу Украины. Последним из "перлов" предпринимателя стало сообщение в соцсети "X", которое высмеивает президента Владимира Зеленского в его стремлении получить как можно больше военной и финансовой помощи для нашего государства со стороны международных партнеров.

Личная политическая и гражданская позиция американского бизнесмена могла бы не беспокоить украинцев, если бы не одно "но". Именно Илон Маск является владельцем спутниковой системы Starlink, доступ к терминалам которой украинские военные бесплатно получили в феврале 2022 года. Учитывая изменчивость взглядов миллиардера, в Украине начали беспокоиться по поводу вероятного отключения спутникового интернета и влияния этого решения на ход боевых действий.

"Телеграф" расспросил политических и военных экспертов, насколько реальна угроза потери этой связи, и какие последствия будет иметь для возможностей украинской армии.

Притворный друг — хуже врага

Илон Маск предоставил Украине бесплатный доступ к терминалам системы Starlink 26 февраля 2022 года. С первых дней полномасштабной войны спутниковый интернет стал большим подспорьем для украинских военных и гражданских в горячих точках.

В частности, данные технологии помогали в сжатые сроки восстановить связь на деоккупированных территориях, где в результате ракетных обстрелов были разрушены системы мобильной связи или интернет-кабели.

Военные используют Starlink для бесперебойной связи между штабом и позициями на фронте, который не поддается "глушению" так, как обычные радиосигналы, и настраивается в считанные минуты.

Уже вскоре Илон Маск начал делать циничные выпады о войны в Украине. Так, основатель SpaceX и PayPal заявлял, что является "сторонником Украины, но не Третьей мировой", а также публиковал "мирный план" завершения войны, в котором предлагал оставить Крым россии, снабдив его водоснабжением, провести референдумы на других оккупированных территориях и предоставить Украине нейтральный статус, ведь победа над рф военным путем кажется ему "маловероятной".

Вполне ожидаемо, реакция украинцев не заставила себя ждать. Получив волну хейта и обвинений в работе на Россию, Маск заявил, что с начала полномасштабной войны он передал Украине терминалов Starlink и предоставил услуги по их обслуживанию на сумму 80 млн долларов, и дальше платить отказывается. Сначала миллиардер предложил финансировать предоставление спутникового интернета Украине правительству США, а затем все же дал заднюю.

" К черту с этим …хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы будем просто продолжать бесплатно финансировать украинское правительство", - написал предприниматель в Twitter.

Впрочем, украинцы не оценили подачку и начали самостоятельно покупать терминалы и платить абонентскую плату. По данным главы парламентского подкомитета по вопросам кибербезопасности Александра Федиенко, по состоянию на сентябрь 2023 года, на территории Украины находится примерно 140-150 тысяч терминалов Starlink (45 тысяч из них были предоставлены партнерами, остальные — частные, которые покупали граждане).

По подсчетам Федиенко, ежемесячно украинцы платят компании SpaceX около 10 млн долларов. Эта цифра состоит из стоимости пакета (около 105 долларов) и валютной операции. Стоимость самого терминала Starlink составляет 16–30 тыс. грн за версию REV3, и 90–93 тыс. грн — за версию HP1.

"Европа приобрела примерно 80 тысяч терминалов Starlink. Больше всего это Великобритания, Франция и т.д. То есть, на мой взгляд Украина в виде граждан платит больше денег компании SpaceX, чем вся Европа вместе. Можем говорить, что мы являемся самым большим клиентом компании. Поэтому мне иногда странно, когда нас пытаются ограничить в использовании терминалов Starlink", — пишет нардеп в Facebook.

Вопрос уже вышел за пределы полномочий Маска

Пока украинцы в соцсетях "отплачивают" Илону Маску мемами за его пророссийские взгляды, в правительстве к ситуации относятся скептически. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, поступок американского миллиардера иначе как бессмысленным назвать нельзя.

При этом чиновник советует не обращать внимание на подобные упреки, ведь позиция Илона Маска не является официальной позицией США, а следовательно, никак не влияет на наши отношения со стратегическим партнером, а сам предприниматель просто не рискнет отключить Украину от спутникового интернета.

"Если он будет делать столь неприятные и радикальные шаги, ему придется столкнуться с крайне негативной реакцией не только украинцев, но и граждан США. Даже его сообщения и мемы вызывают возмущение у американцев, что уж говорить об отключении нас от Старлинка", – говорит Александр Мережко в комментарии "Телеграфу".

Даже если Илон Маск решит пойти в своей русофилии до конца, лишить Украину спутникового интернета ему не разрешит правительство США, уверен военный эксперт Олег Жданов. Несмотря на то, что компания SpaceX является частной и ее владелец вправе распоряжаться ею так, как считает нужным, в случае с терминалами Starlink речь идет уже о безопасности самой Америки, с чем не позволено "играть" даже Маску.

Особое значение эта тема приобрела после инцидента с якобы отключением системы Starlink у Крымского побережья в прошлом году, чтобы помешать украинской тайной атаке ВСУ на российский военно-морской флот. По словам писателя Вальтера Айзексона, занимающегося изучением биографии миллиардера, приказ отклонить запрос украинских военных инженерам Starlink отдал лично Илон Маск.

"Во-первых, комитет Конгресса США увидел в вероятном отключении Starlink угрозу национальной безопасности, ведь там тоже очень многое зависит от этой связи. Уже сейчас комитет проводит расследование, ведь, как отметила одна сенатор, не может безопасность США зависеть от одного миллиардера. Во-вторых, после инцидента в Крыму Пентагон предоставил ВСУ несколько сотен комплектов Starlink военного назначения. Они защищены от отключения со стороны, поэтому волноваться нечего", – объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".