Ракетное топливо будут печатать на 3D-принтере – в США продолжаются испытания

Эта технология позволит массово изготавливать двигатели этого типа разного размера.

В США приступили к испытанию ракеты, твердое топливо которой было напечатано на 3D-принтере. Соответствующее соглашение стоимостью 17,8 млн долларов командование ВВС США подписало с компанией X-Bow Systems.

По мнению разработчиков, эта технология позволит массово производить двигатели этого типа разного размера, пишет spacenews.com. В отличие от привычных жидкостных ракет внутри твердотопливных нет отдельных резервуаров с компонентами, трубопроводов и камеры сгорания, в которой происходит химическая реакция. Твердое топливо и окислитель смешаны в одну массу, которая и заполняет собой все пространство внутри корпуса, постепенно выгорая при запуске.

Конструкция таких ракет гораздо проще, чем жидкостных, хотя при этом ими гораздо труднее управлять. Основная отрасль их применения – ускорители для гражданских носителей и двигатели для средств ПВО и ПРО. Озвученная цифра в 17,8 млн. долларов является лишь частью большего контракта стоимостью 60 млн. долларов, который был заключен еще в апреле в рамках программы увеличения стратегического финансирования. Половина этой суммы будет принадлежать самим ВВС, половина – частным инвесторам.

Ракета X-Bow будет выполнять определенные задачи — поддерживать программу AFRL Rapid Energetics & Advanced Rocket Manufacturing (RE-ARM), направленную на сокращение затрат и графиков производства топлива для тактических ракетных двигателей. Программа поддерживает разработку недорогого оборудования для производства твердотопливных ракетных двигателей. Основной причиной, почему для этого выбрали их технологию, есть необходимость производить ракеты разных размеров. При изготовлении утвари для твердотопливной ракеты необходимо придать массе топлива требуемую форму — для этого для каждого размера ракеты нужно изготовлять отдельное оборудование. Поэтому выгодно производить только очень ограниченное количество типов ракет.

X-Bow Systems была основана еще в 2016 году и стала известна именно проектами в области 3D-печати. На деньги, вырученные от проекта, компания планирует построить новый завод в штате Техас. Компания, производящая технологию 3D-печати, сможет достаточно быстро производить на заказ твердотопливные ракеты диаметром от 5 до 150 мм. Используя аддитивные методы, X-Bow стремится значительно сократить время, необходимое для производства твердотопливных ракетных двигателей, используемых в тактических и космических ракетах-носителях.

Компания X-Bow Systems надеется развить собственное производство и конкурировать за контракты с известными производителями ракет, такими как Northrop Grumman и Aerojet Rocketdyne, недавно приобретенные L3Harris.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ получают уникальные спецприборы, отпечатанные на 3D-принтере.