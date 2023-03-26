Марс устанет ждать: напечатанная на 3D-принтере ракета взлетела, но вновь потерпела неудачу (видео)

На этот раз ракета поднялась в воздух, что компания уже посчитала успехом

Компания Relativity Space, известная своей концепцией ракет-носителей, напечатанных на 3D-принтере, в очередной раз попыталась запустить Terran 1 в воздух. В отличие от прошлого запуска ракета взлетела и даже пережила этап полёта с высокой нагрузкой под названием Max-Q, однако нужной орбиты она всё равно не достигла.

Как известно, запуск Terran 1 неоднократно откладывался из-за сбоев в двигателях, но 23 марта всё же состоялся старт с площадки на мысе Канаверал. На этот раз ракета поднялась в воздух, что компания уже посчитала успехом.

Первая ступень метановой ракеты с кислородным окислением, оснащённая девятью ракетными двигателями Aeon, отработала штатно. А вторая, обладающая лишь одним двигателем, который тоже создан с помощью 3D-печати, отказал, и ракета так и не достигла необходимой орбиты высотой 200–210 км.

К счастью, полезной нагрузки на борту не было. При этом производители уверены, что Terran 1 сможет выводить на низкие околоземные орбиты грузы весом более тонны.

Напомним, что первый запуск Terran 1 планировался на 8 марта, но его отложили из-за проблем с температурой топлива, а второй пуск 11 марта не состоялся уже из-за проблем с давлением топлива. Важным преимуществом ракеты является относительно невысокая стоимость запусков — на уровне 12 миллионов долларов против 67 миллионов у SpaceX.

В то же время у SpaceX пока что успехи намного более весомы: согласно заявлению Илона Маска, уже в апреле его компания попытается запустить свой легендарный Starship – гигантский космический корабль, которым должны доставлять людей и грузы на Луну и Марс.