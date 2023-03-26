Марс втомиться чекати: надрукована на 3D-принтері ракета злетіла, але знову зазнала невдачі (відео)

На цей раз ракета піднялася в повітря, що компанія вже вважала успіхом

Компанія Relativity Space, відома своєю концепцією ракет-носіїв, надрукованих на 3D-принтері, вкотре спробувала запустити Terran 1 у повітря. На відміну від минулого запуску, ракета злетіла і навіть пережила етап польоту з високим навантаженням під назвою Max-Q, однак потрібної орбіти вона все одно не досягла.

Як відомо, запуск Terran 1 неодноразово відкладався через збої в двигунах, але 23 березня все ж таки відбувся старт з майданчика на мисі Канаверал. Цього разу ракета піднялася у повітря, що компанія вже вважає за успіх.

Перший ступінь метанової ракети з кисневим окисленням, оснащений дев’ятьма ракетними двигунами Aeon, відпрацював штатно. А друга, яка має лише один двигун, який теж створений за допомогою 3D-друку, відмовила, і ракета так і не досягла необхідної орбіти заввишки 200–210 км.

На щастя, корисного навантаження на борту не було. При цьому виробники впевнені, що Terran 1 зможе виводити на низькі орбіти навколоземні вантажі вагою більше тонни.

Нагадаємо, що перший запуск Terran 1 планувався на 8 березня, але його відклали через проблеми з температурою палива, а другий пуск 11 березня не відбувся вже через проблеми з тиском палива. Важливою перевагою ракети є відносно невисока вартість запусків на рівні 12 мільйонів доларів проти 67 мільйонів у SpaceX.

У той же час у SpaceX поки що успіхи набагато вагоміші: згідно з заявою Ілона Маска, вже у квітні його компанія спробує запустити свій легендарний Starship – гігантський космічний корабель, яким мають доставляти людей та вантажі на Місяць та Марс.