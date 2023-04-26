Спасают жизнь не хуже, чем бронежилеты. Для ВСУ поставляют уникальные спецприборы, напечатанные на 3D-принтере

Волонтерская команда Дениса Силинника уже отправила защитникам 15 тысяч перископов собственного производства и множество других необходимых на фронте вещей

"Тыловая бригада" 28-летнего Дениса Силинника из Кременчуга Полтавской области, которая с помощью 3D-принтеров производит перископы, спасающие наших защитников, отправила на фронт уже более 15 тысяч приборов. "Кременчугские мануфактурщики" печатают из пластика также немало других мелочей, за которые никто в государстве не берется, а также восстанавливают и совершенствуют некоторые элементы военной техники.

Боевое назначение сантехнических труб

– Перископ – это такой оптический прибор, который позволяет бойцу наблюдать за окружающей обстановкой из укрытия, не высовывая головы, – популярно объясняет Денис Силинник. — Через него можно разглядеть горизонтальную плоскость настолько, насколько видит глаз. Оптика, даже дешевая, позволяет "приближать" находящиеся на расстоянии километра объекты, а то и полутора. Дальность видимости равна кратности оптики.

Простейшая конструкция прибора представляет собой вертикальную пластиковую трубу с двумя наклоненными под углом 45 градусов зеркалами или призмами с полным внутренним отражением, которые расположены параллельно в разных концах трубы с обращенными друг к другу отражающими поверхностями. Иначе говоря, это обычная водопроводная труба, начиненная оптикой, имеющая чрезвычайную производительность при минимальной себестоимости. Приборы можно было бы закупить за границей, фабричного производства, с оптическим приближением. Цена одной штуки 33 доллара. И за 150-200 тысяч долларов вопрос перископов для армии можно было бы закрыть. К сожалению, в верхушках власти никто этим не занимается.

Неудивительно, что основное место их производства — мастерские и гаражи волонтеров "Тыловой бригады".

Перископы – это глаза военных

Денис улыбается:

— Еще с детства мы со старшим братом Ростиславом придумываем какие-то поделки. То рогатки мастерили, то луки, то арбалеты… А год назад взялись за изготовление приборов военного назначения.

Кажется, сама судьба постепенно подводила Дениса к тому, чему он сейчас отдает всего себя. Окончил местное ПТУ № 26, где получил специальность слесаря, выучился на инженера-механика в Кременчугском национальном университете имени М. Остроградского, стал мастером слесарного дела в родном училище.

Молодой мастер мыслил по-современному и решил ввести в программу обучения будущих слесарей такой предмет, как печать на 3D-принтере. Коллеги, конечно, возражали: "Зачем это им сдалось? Лучше две хорошие болгарки купить, от них толку будет больше". "Да на 3D-принтерах уже имплантаты для людей печатают! Пусть дети осваивают новейшие технологии!" — не соглашался Денис, уже имеющий опыт дополнительного заработка на таком устройстве, потому что раньше купил его для себя. И, несмотря на недопонимание в коллективе, приобрел для учащихся новый принтер.

Но стоило появиться принтеру в ПТУ, как к мастеру производственного обучения начали обращаться то тот, то другой с просьбой что-то напечатать. Пришлось ему "укомплектовать" домашнюю кухню еще одним принтером, чтобы не загружать учебный.

С начала широкомасштабного вторжения Денис Силинник перевел свою домашнюю технику, так сказать, на военные рельсы, как и многие из тех, кто занимался 3D-печатью.

— Буквально в первые дни большой войны Павел Есип из Львова написал в общем чате, что мы должны включаться в помощь армии, и выложил перечень потребностей для ВСУ, — вспоминает Денис. — От него я получил бесплатно пластик и первую модель перископа, которую нужно было повторить. Вскоре я усовершенствовал ее, благодаря чему уменьшились траты на расходники и сократилось время на печать элементов для одного перископа до пяти часов.

Денис Силинник усовершенствовал модель перископа, благодаря чему время на изготовление сократилось

Придумали бинокль для одного глаза

Первые два месяца супруги Силинники собирали в своей мастерской 8 перископов в день. К сожалению, в начале войны количество местных мейкеров, которые хотели присоединиться к сотрудничеству, было невелико, больше откликались из других городов и областей. Кроме жены, помогали родители и товарищи. Сбрасывались деньгами, покупали материалы. Так до конца марта изготовили сотню штук. Первый десяток Денис отправил в Киев через одного земляка, согласившегося прихватить попутный груз ("Новая почта" тогда не работала). Отзывы защитников были очень одобрительными. Посыпались заказы. К работе начали подключаться многие другие мастера, люди помогали материалами и деньгами.

Сегодня в Денисовой мастерской стоит уже восемь 3D-принтеров, работающих фактически 24/7, за исключением одного дня в неделю, когда владелец проводит им поочередно полный технический осмотр. Вместе с ним работают брат Ростислав (он делает подсветку для оптики) и Даниил Нещерет, выпускник Дениса, который собирает перископы.

Ростислав Силинник делает подсветку для оптики

Даниил Нещерет собирает перископы и не только

Если они не справляются с заказами, к ним подключается Денис, на котором держатся проектирование, логистика и технические вопросы.

В целом у "Тыловой бригады" Силинника пока есть по Украине восемь точек: в Харькове, Одессе, Черкассах… Это максимально сократило логистику и высвободило время на новые разработки.

Пластик мужчины закупают частично за свой счет, частично его поставляют благотворители. Одно из предприятий, производящее канализационные трубы, даже режет их определенной длины, красит. Но для ВСУ по-прежнему перископы бесплатны.

За время с начала широкомасштабного вторжения россии изделия "Тыловой бригады" заметно "эволюционировали", а их ассортимент значительно расширился.

— Почти каждый день получаем запросы от военных на изготовление индивидуальных заказов. К сожалению, одно пожелание не выполнили, – разводит руками мой собеседник. – Просили у нас перископы с приближением, как в бинокле. Но мы поразмыслили и пришли к выводу, что такую вещь делать долго и дорого. Пришлось бы недели две работать над ней. За это время можно изготовить пару сотен таких перископов, как мы делаем, и толку это даст больше. Словом, не смогли бы держать набранный темп производства. Зато что выдумали? Поставили на наш перископ переходную втулку под монокуляр. Это такой бинокль для одного глаза. Надо — прикрепил монокуляр, а не надо — снял. Если перископ вышел из строя, оптику легко отсоединить от него и присоединить к другому.

Перископы в мастерской

Денис с командой постоянно совершенствуют модель с учетом замечаний военных, чтобы она была максимально практичной. Доработали, скажем, фиксирующие элементы. А еще установили специальную пластиковую сетку, чтобы стеклышки перископа не пускали солнечных зайчиков, потому что это выдает позиции. Идею позаимствовали у снайперских винтовок.

Сапка, которую не жалко сломать, но Tesla по сравнению с другими

— Кому-то покажется, что это мелочи, но они важны, — объясняет Денис. — Взять тот же камуфляж, который мы наносим на перископы. Это, скорее, прихоть, потому что на поле боя, где грязь, перископ очень быстро пачкается, приобретает цвет окружающей среды. Но мы все же камуфлируем, чтобы те, кто только едут на фронт, не волновались и не задавали нам лишних вопросов: "А почему он не камуфлирован?" Перед покраской зашкуриваем, через трафареты, которые также печатаем на принтере, наносим специальную краску, которая лучше всего из имеющихся держится на пластике. К тому же приятно, когда отдаешь военному хорошую вещь. Хочется держать марку, чтобы над нашими военными никто не смеялся, что для них делают херню какую-нибудь.

Говоря о действенности изделий, Денис напоминает, что один военный позвонил ему и сквозь слезы рассказал, что его отряд в ходе тяжелого боя понес большие потери. "У нас было пять твоих перископов и один бинокль. Нас осталось 30 процентов. Но если бы не твои перископы, не осталось бы никого", — благодарил, плача. А то волонтер как-то написал: "Военные, которым я передал ваши перископы, сказали: это как Tesla по сравнению с тем, что присылали до вас".

— А по сравнению с дронами, также используемыми для разведки местности, перископы — это как тяпка и комбайн, — находит интересную параллель мой собеседник, когда я спрашиваю его, нуждается ли фронт в дешевых кустарных изделиях. — У них разные функции, разные бюджеты, они по-разному работают. Так вот, перископы – это тяпка, которую не надо заправлять. А сломал — взял новую. Это копеечная вещь, расходник, которого не жалко.

Конечно, самые большие запросы сейчас на Краматорск, Лиман, Бахмут. В Херсон просят, в Николаев. Вообще в разные точки Украины, потому что многие военные заказывают не на себя, а на кого-то из родственников, чтобы они взяли эти перископы и отправили с передачей, чтобы не ездить дважды на почту.

А чтобы ни у кого руки не чесались поживиться на перископах, на них ставят специальное клеймо — наклейку, которую очень трудно оторвать, с надписью: "Кременчугская мануфактура. Мастер без бороды". Потому что Денис не носит бороды. И людям такое название запоминается.

"Подсвеченная" артиллерия, напечатанные стопки и непонятные финские минометные прицелы

Еще одна важная мелочь для воинов, которую разработал "кременчугский мануфактурщик" Денис Силинник — подсветка к оптике артиллеристов.

— К нам обратились ребята, проходящие обучение на полигоне, с просьбой переделать советскую подсветку, — продолжает мастер. — Чтобы вы поняли, в оптике есть шкалы для корректировки наведения, которые окрашены черным цветом, поэтому ночью они не видны. Подсветка, конечно, улучшает работу артиллеристов, обеспечивая им успех в ночное время. Но их давно в армии нет – потерялись. Первую подсветку мы сделали к буссоли (прибор для измерения расстояний, засечения целей, наблюдения, ориентировки, разведки и т. д. — Авт.) и выложили видео в TikTok. Получили эффект разорвавшейся бомбы! Ребята наперебой просили подсветки для орудий, минометов, точек ночной наводки, АГСов, зениток… Всего сейчас печатаем около полутора десятков разных подсветок только для артиллерии. Это несложно, единственное требование к бойцам: они должны на несколько дней прислать нам прицел, на который нужно установить подсветку, потому что для каждой оптики она своя, а мы должны гарантировать точность и качество проделанной работы.

Так выглядит буссоль с установленной подсветкой

А позавчера звонили по телефону и просили подсветку к американской гаубице M777. Как говорится, дарованному коню в зубы не смотрят, но зарубежные партнеры поставляют нам не такую уж новую и идеальную технику. Например, в некоторых танках от древности рассыпались резиновые прокладки на окулярах, так мы печатаем новые. Чехословацкие минометы также "подсветили". А вот финские минометы оказались непонятными для нас, потому они остаются без наших подсветок.

Кстати, "кременчугские мануфактурщики" просят присылать им отработанные электронные сигареты, которые они используют в производстве подсветок.

Среди последних разработок "Тыловой бригады" — фонарь артиллериста. Он пригоден для подсветки позиции буссоли, используется как ночная точка наведения, работает в автономном режиме более 24 часов, его можно подзаряжать. Светит красным, зеленым, белым и инфракрасным цветом. Таких фонарей уже больше сотни на фронте.

Заготовка для фонаря артиллериста

Еще раньше Денис придумал печатать пластиковые крепления в виде стопок. Они позволяют устанавливать буссоль на обычный штатив от фотоаппарата. Такая деталька, размером с детский кулачок, необходима, потому что заводские треноги часто теряются.

Пластиковые крепления в виде стопок позволяют устанавливать буссоль на обычный штатив от фотоаппарата

А до того Денис разработал фильтр для воды с серебром и углем, который позволяет очищать воду не только от тяжелых металлов и грязи, но и от бактерий. К сожалению, чтобы напечатать запчасти к одному, нужно потратить пару дней, а то и больше.

Еще один человек из команды Дениса Силинника Руслан из Черкасс наладил производство израильских кровоостанавливающих бандажей, печатая на принтере зажимы и скобы. Такой бандаж очень выручает при пулевом ранении.

А харьковчанин Сергей обеспечивает "Тыловую бригаду" заготовками для перископов, которые печатает из переработанных пластиковых бутылок. Они получаются прозрачные, их нужно красить, но это действенная помощь.

Кое-кто говорит: "Что вы запарены на этой войне?"

— Если бы у нас было по четыре руки, мы бы сделали еще больше, — в присущей ему шутливой манере говорит Денис Силинник. — У нас не хватает ни оборудования, ни ресурсов, ни физических возможностей поставить все наши разработки на поток. Да и вообще, как оказалось, не хватает пряморуких людей. Здесь же нужно делать все качественно, ведь для артиллерии должно быть все крепким.

"Мануфактурщики" очень благодарны людям, которые помогают им отвозить собственным транспортом готовые изделия в отделения "Новой почты" или забирать оттуда габаритные посылки, поскольку ни у кого из них нет собственного автомобиля.

Денис постоянно на связи с фронтом, волонтерами, благотворителями. Об интенсивности переговоров говорит хотя бы то, что ему за день 3-4 раза приходится заряжать телефон. Он имеет два номера, соответственно, по два Telegram, Viber, WhatsApp. Кроме того, по одному Signal, TikTok и Facebook. И всё работает практически в режиме нон-стоп.

— Кое-кто говорит: "Что вы запарены на этой войне? Надо как-то отдыхать, переключаться. Как вы еще не устали?", — хмурится Денис. – Для нас это дико. Потому что мы не за власть, а за ребят, которые в окопах. Они ведь должны чувствовать: здесь, в тылу, все работает ради победы. Поэтому на подобные вопросы отвечаю: "Вы хотя бы носки связали защитникам. Или передали конфет. Принесите какую-то пользу, показывайте свою поддержку". "Да что оно даст?" — спрашивают. Говорю: "Вы пару носков свяжете, да кто-то еще, и уже их будет десять. Может, боец их один раз наденет, когда ноги промокнут, и выкинет после этого. Но этот раз будет очень важный и очень мотивирующий для него".

— А что вас мотивирует? — спрашиваю Дениса в конце разговора.

— Вот сейчас мы делаем подсветки и получаем кучу положительных отзывов. Отправили, скажем, человеку два перископа, он пишет: "Один перископ уже не боеспособен, но все ребята целы". И ты понимаешь, что все не зря. Это мотивирует. Пусть то, что мы делаем, и мелочи, но они приносят реальную пользу.

В чем проблема волонтерского движения? В том, что крупные организации думают о чем-то крупном. А вот о малом мало кто думает. В идеале, военные не должны беспокоиться, где и что им взять, будь это что-то большое или какая-то мелочь. Если они не будут чувствовать поддержку тыла, то есть каждого из нас, то как им будет воевать?

Фото предоставлены Денисом Силинником