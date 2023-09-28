Ракетне паливо друкуватимуть на 3D-принтері – у США тривають випробування

Ця технологія дозволить масово виготовляти двигуни цього типу різного розміру

У США розпочали випробування ракети, тверде паливо якої було надруковане на 3D-принтері. Відповідну угоду вартістю у 17,8 млн доларів командування ВПС США підписало з компанією X-Bow Systems.

На думку розробників, ця технологія дозволить масово виготовляти двигуни цього типу різного розміру, пише spacenews.com. На відміну від звичних рідинних ракет, всередині твердопаливних немає окремих резервуарів із компонентами, трубопроводів та камери згоряння, у якій відбувається хімічна реакція. Натомість тверде паливо та окислювач змішані в одну масу, яка і заповнює собою весь простір всередині корпусу, поступово вигораючи при запуску.

Конструкція таких ракет значно простіша, ніж рідинних, хоча при цьому ними значно важче керувати. Основна галузь їхнього застосування — прискорювачі для цивільних носіїв та двигуни для засобів ППО та ПРО. Озвучена цифра у 17,8 млн доларів є лише частиною більшого контракту вартістю 60 млн доларів, який був укладений ще у квітні у межах програми збільшення стратегічного фінансування. Половина цієї суми належатиме самим ВПС, половина — приватним інвесторам.

Ракета X-Bow виконуватиме певні задачі — здійснюватиме підтримку програми AFRL Rapid Energetics & Advanced Rocket Manufacturing (RE-ARM), спрямованої на скорочення витрат і графіків виробництва палива для тактичних ракетних двигунів. Програма підтримує розробку недорогого обладнання для виробництва твердопаливних ракетних двигунів. Основною причиною, чому для цього обрали їхню технологію, є необхідність виробляти ракети різних розмірів. При виготовленні начиння для твердопаливної ракети, необхідно надати масі палива необхідної форми — для цього для кожного розміру ракети треба виготовляти окреме устаткування. Тому вигідно виробляти лише дуже обмежену кількість типів ракет.

X-Bow Systems була заснована ще 2016 року й стала відомою саме проєктами у галузі 3D-друку. На гроші, отримані від проєкту, компанія планує збудувати новий завод у штаті Техас. Компанія, яка виготовляє технологію 3D-друку, зможе досить швидко робити на замовлення твердопаливні ракети діаметром від 5 до 150 мм. Використовуючи адитивні методи, X-Bow прагне значно скоротити час, необхідний для виробництва твердопаливних ракетних двигунів, які використовуються в тактичних ракетах і космічних ракетах-носіях.

Компанія X-Bow Systems сподівається розвинути власне виробництво та конкурувати за контракти з відомими виробниками ракет, такими як Northrop Grumman і Aerojet Rocketdyne, які нещодавно були придбані L3Harris.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ отримують унікальні спецприлади, надруковані на 3D-принтері.