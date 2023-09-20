И согреть, и накормить: какие туристические гаджеты могут понадобиться украинцам этой зимой

Топ-5 современных технологических устройств, которые могут бороться с холодом

В условиях непогоды или проблем с энергосистемой зимой в городе часто бывает непросто. Дома следует иметь запас продуктов, которые не требуют долгого приготовления или сразу готовы к употреблению.

Следует также продумать, как согреться и удержать тепло. На помощь приходят гаджеты.

Карманный обогреватель

Такие гаджеты напоминают туристические и военные пакеты-грелки для рук, но они не разовые. Обычно имеют несколько режимов нагрева и переключать температуру можно с помощью Bluetooth с телефона.

Куртка с подогревом

В противоположность обычным пуховикам у таких гаджетов можно контролировать внутреннюю температуру с помощью подогрева спины, груди и карманов. Диапазон работы – от -23 градусов до 12 градусов Цельсия. Есть варианты в виде жилета.

Куртка с подогревом

Перчатки с подогревом

Если есть проблема согреть только руки — перчатки, использующие технологию, аналогичную предыдущей могут помочь. Их обычно делают на резинках, чтобы не потерять. Имеет три настройки нагрева и может работать от своего аккумулятора до шести часов.

Стельки с подогревом

Водостойкие гаджеты, которые могут работать до шести часов подряд. Аккумуляторы съемные и заряжаются через USB.

Стельки с подогревом

Современный термос

Самый простой способ согреться – выпить или съесть чего-нибудь горячего. Здесь на помощь приходят термосы. В современном варианте – кружка с контролируемой температурой. Можно установить температуру, которую необходимо поддерживать. Аккумулятора хватает на несколько часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал что, чтобы зимовать в тепле, стоит проверить готовы ли квартира или дом к этому. Проверить наличие сквозняков или утеплить окна можно и своими силами.