Ілон Маск знов заграє з рф: чи може Україна втратити доступ до Starlink і як це вплине на можливості ЗСУ

Ризики відключення супутникового інтернету обговорюють на найвищому рівні в США

Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск продовжує робити неоднозначні заяви з приводу Україні. Останнім з "перлів" підприємця став допис у соцмережі "X", який висміює президента Володимира Зеленського у його прагненні отримати якомога більше військової та фінансової допомоги для нашої держави з боку міжнародних партнерів.

Особиста політична та громадянська позиція американського бізнесмена могла б не турбувати українців, якби не одне "але". Саме Ілон Маск є власником супутникової системи Starlink, доступ до терміналів якої українські військові безкоштовно отримали в лютому 2022 року. Враховуючи мінливість поглядів мільярдера, в Україні почали хвилюватися з приводу ймовірного відключення супутникового інтернету і впливу цього рішення на хід бойових дій.

"Телеграф" розпитав політичних та військових експертів, наскільки реальною є загроза втрати цього зв'язку, і які наслідки матиме для можливостей української армії.

Удаваний друг — гірший за ворога

Ілон Маск надав Україні безкоштовний доступ до терміналів системи Starlink 26 лютого 2022 року. З перших днів повномасштабної війни супутниковий інтернет став неабиякою підмогою для українських військових і цивільних в гарячих точках.

Зокрема, дані технології допомагали у стислі строки відновити зв'язок на деокупованих територіях, де внаслідок ракетних обстрілів були зруйновані системи мобільного зв’язку або інтернет-кабелі.

Військові використовують Starlink для безперебійного зв'язку між штабом і позиціями на фронті, який не піддається "глушінню" так, як звичайні радіосигнали, і налаштовується за лічені хвилини.

Вже незабаром Ілон Маск почав робити цинічні випади щодо війни в Україні. Так, засновник SpaceX та PayPal заявляв, що є "прихильником України, але не Третьої світової", а також публікував "мирний план" завершення війни, в якому пропонував залишити Крим росії, забезпечивши його водопостачанням, провести референдуми на інших окупованих територіях і надати Україні нейтральний статус, адже перемога над рф військовим шляхом здається йому "малоймовірною".

Цілком очікувано, реакція українців не забарилася. Отримавши хвилю хейту і звинувачень у роботі на росію, Маск заявив, що з початку повномасштабної війни він передав Україні терміналів Starlink і надав послуг з їхнього обслуговування на суму 80 млн доларів, і далі платити відмовляється. Спочатку мільярдер запропонував фінансувати надання супутникового інтернету Україні уряду США, а потім все ж дав задню.

"До біса з цим…хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд",— написав підприємець у Twitter.

Втім, українці не оцінили подачку і почали самотужки купувати термінали і сплачувати абонентську плату. За даними голови парламентського підкомітету з питань кібербезпеки

Олександра Федієнка, станом на вересень 2023 року на території України знаходиться приблизно 140-150 тисяч терміналів Starlink (45 тисяч з них були надані партнерами, решта — приватні, які купували громадяни).

За підрахунками Федієнка, щомісяця українці сплачують компанії SpaceX приблизно 10 млн доларів. Ця цифра складається з вартості пакета (приблизно 105 доларів) та валютної операції. Вартість самого термінала Starlink становить 16-30 тис. грн за версію REV3, і 90-93 тис. грн — за версію HP1.

"Європа придбала приблизно 80 тисяч терміналів Starlink. Найбільше всього це Велика Британія, Франція і.т.д. Тобто, на мій погляд Україна у вигляді громадян сплачує більше грошей компанії SpaceX, аніж вся Європа разом. Можемо казати, що ми є самим великим клієнтом компанії. Тому мені інколи дивно, коли нас намагаються обмежити у використання терміналів Starlink", — пише нардеп у Facebook.

Питання вже вийшло за межі повноважень Маска

Поки українці у соцмережах "платять" Ілону Маску мемами за його проросійські погляди, в уряді до ситуації ставляться скептично. За словами голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, вчинок американського мільярдера інакше, як безглуздим назвати не можна.

При цьому чиновник радить не звертати увагу на подібні закиди, адже позиція Ілона Маска не є офіційною позицією США, а отже, жодним чином не впливає на наші стосунки зі стратегічним партнером, а сам підприємець просто не ризикне відключити Україну від супутникового інтернету.

"Якщо він буде робити настільки неприємні та радикальні кроки, йому доведеться зіткнутися з вкрай негативною реакцією не лише українців, а й громадян США. Навіть його дописи та меми викликають обурення у американців, що вже казати про відключення нас від Старлінка", – каже Олександр Мережко в коментарі "Телеграфу".

Навіть якщо Ілон Маск вирішить піти у своїй русофілії до кінця, позбавити Україну супутникового інтернету йому не дозволить уряд США, впевнений військовий експерт Олег Жданов. Попри те, що компанія SpaceX є приватною і її власник вправі розпоряджатися нею так, як вважає за потрібне, у разі з терміналами Starlink йдеться вже про безпеку самої Америки, з чим не дозволено "гратися" навіть Маску.

Особливого значення ця тема набула після інциденту з нібито відключенням системи Starlink поблизу Кримського узбережжя минулого року, щоб перешкодити українській таємній атаці ЗСУ на російський військово-морський флот. За словами письменника Вальтера Айзексона, який займається вивченням біографії мільярдера, наказ відхилити запит українських військових інженерам Starlink віддав особисто Ілон Маск.

"По-перше, комітет Конгресу США побачив у ймовірному відключенні Starlink загрозу національній безпеці, адже там теж дуже багато чого залежить від цього зв'язку. Вже зараз комітет проводить розслідування, адже, як зазначила одна сенаторка, не може безпека США залежати від одного мільярдера. По-друге, після інциденту в Криму Пентагон надав ЗСУ кілька сотень комплектів Starlink воєнного призначення. Вони захищені від відключення зі сторони, тому хвилюватися нічого", – пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".