Популяризатор науки и основатель портала TheAlphaCentauri Павел Поцелуев объяснил заявления американского миллиардера

Зачем Илон Маск все это делает? Цель – создать ядро радикализированных пользователей, поддерживающих кандидатуру республиканцев в 2024 году.

Это классическая чернушная предвыборная тактика, которую когда-то в Украину привез Пол Манафорт. Не нужно поддерживать кандидата постоянным упоминанием о нем. Необходимо топить его оппонента. Можно делать это персонально – как это делает сам Трамп. А можно тоньше – по уже выстроенным нарративам по капле подливать масла в огонь.

Сегодня Маска волнуют мигранты, которые завтра миллионами захватят Америку. Завтра он занимается ядерной войной, единственный способ остановить которую — заставить Украину договариваться с РФ. Послезавтра его волнуют деньги, которые могли бы идти на техасских бомжей, а идут на снаряжение, технику и патроны украинским защитникам и защитницам.

Маск умеет создавать новые рынки, PayPal, Tesla и SpaceX это отлично демонстрируют. Сейчас он пытается извратить работу медиа. Обратите внимание, он не раздает интервью, не выражает прямо и ясно свои взгляды. Он создает инфоповоды в своей соц. сети, где условный админ. ресурс для их подсветки и усиления. И СМИ это подхватывают, задавая тон политического дискурса.

Это опасная тенденция, потому что она создает моду на популизм. Маск вручную усилил голоса разнообразных фриков и конспирологов, создав вокруг себя армию медийных подсосов, каждый из которых теперь имеет радикальную аудиторию, готовую травить любого, на кого укажут пальцем.

Маск создал крупнейшую в истории сеть организованной дезинформации. Наивно думать, что сделал он это из-за тупости или каких-то особых взглядов на жизнь. Он бизнесмен, готовый на любые разрешенные законом меры, чтобы получить наилучшие условия для развития своего бизнеса.

Его уже не интересуют деньги. Не интересует стоимость акций. Его интересуют рынки, лоббизм, политическое влияние. За все, что он делает сейчас перед выборами, он получит гораздо больше возможностей — если его ставка сыграет. И именно ради того, чтобы она сыграла, он будет надрывать ж*пу и продолжать пачкать информационное пространство.

Маск взял на вооружение главное оружие Трампа: примитивный, низменный – на уровне инстинктов – популизм, завернутый в лозунги и мемы. И определенная часть Республиканской партии (которую он, кстати, официально поддерживает финансово) это видит и записывает.

По плану Маска все это должно вылиться в новые контракты, разрешения, возможность открывать с ноги двери в кабинеты государственных регуляторов и контролирующих органов. Он хочет упростить себе жизнь и получить влияние за счет жизней украинцев.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Маск действительно предоставил нам Старлинки, включил сервис на нашей территории и разрешил использовать его в военных целях. Но удивительно было бы считать, что он сделал это через доброту и стремление спасти кого-то.

Это была отличная реклама сервиса – в тот момент, когда все спутниковые конкуренты "легли" через кибератаки (и ложились уже позже), Старлинк работал. И американские военные эту работу оценили.

Маск бы с радостью плюнул на Старлинк в Украине, но думаю, он связан какими-то официальными договорами и другими обязательствами. И не может их нарушить, потому что потеряет будущие контракты на предоставление услуг.

Нет смысла апеллировать к его чувствам. Нет смысла обижаться и пытаться что-нибудь кому-то доказать в интернете. Это тупо не сработает (разве что вы просто хотите сбросить пару). Украина должна работать с лоббистами в США, работать с Республиканской партией и военными.

Ведь именно эти люди влияют на решение Маска. Единственный предохранитель от его говна – покровители в американском правительстве. И работа в этом направлении ведется, хоть и достаточно слабо.

Старлинк будет работать в Украине. Градус еба**изма Маска будет расти – вплоть до выборов осенью 2024 года. Все будет так же, как было с Польшей перед выборами несколько недель назад.

Просто будьте к этому готовы.

Источник: сообщение Поцелуева в сообществе Alpha Centauri