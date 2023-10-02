Маск своей "шуткой" выставил себя болваном, но это может быть проявлением поворота в отношении Запада к Украине.

Основатель компании "SpaceХ", владелец социальной сети Х (бывший Twitter) Илон Маск запостил циничный мем в отношении президента Украины Зеленского, который сильно разозлил и взбудоражил сеть. Мэм, по сути своей, не смешон и не очень остроумен. Этим Маск еще раз доказал, что богатый человек не обязательно всегда мудр. Когда покидаешь пределы своих компетенций и берешься говорить о том, в чем ты совершенно не понимаешь, иногда всему миру становится ясно, что ты – болван. Богатый, талантливый, отчасти гениальный, но — болван. Уж не говоря о том, что это просто низменно и позорно.

Впрочем, Маск давно считается латентным прокремлевским спикером, который распространяет путинские нарративы и говорит всевозможную чепуху об украинско-российской войне. Поэтому апеллировать к его совести — дело неблагодарное и ненужное.

Но дело в другом. Не представила ли эта шутка Маска тот, пока едва заметный, поворот в отношении западного мира к Украине?

Ведь мы в последние дни и недели можем наблюдать за событиями и новостями в мире, которые можно назвать "нежелательными тенденциями". Для нас, для Украины.

В минувшие выходные на парламентских выборах в Словакии победу одержала партия Smer-SD, которую называют пророссийской. Ее лидер и будущий потенциальный премьер Роберт Фицо – давний друг венгерского премьера Орбана, выступает за прекращение помощи Украине и против вступления Украины в НАТО.

Еще чуть раньше, впервые за весь период украинско-российской войны, более половины конгрессменов Республиканской партии США проголосовали против предоставления военной помощи Украине.

Экс-президент США Дональд Трамп опережает Джо Байдена на десять пунктов по социологическим опросам, и вполне может вернуться в Белый дом, через чуть больше года.

Сейчас в США – "шатдаун", что может привести к остановке работы всех правительственных органов, а значит, существенно повлияет на оказание помощи Украине.

В Польше правящая партия "Право и справедливость" также вполне может проиграть выборы в Сейм, Анджей Дуда лишится должности, а новым премьером станет Дональд Туск.

Если составить все эти новости и тенденции вместе, то получим достаточно тревожную картину, которую эксперты называют первыми трещинами в монолитной стене западной поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией.

К сожалению, для нас современный западный мир – очень прагматичная территория. За последние полтора года мы держались на эмоциях и пафосе в диалоге с союзниками. Мы говорили высокие красивые слова, призывали к всемирной демократической солидарности, требовали немедленной и необъятной помощи. И в оружии, и в деньгах.

Мы действительно ведем борьбу за свободу всего свободного мира, и демократическая Ойкумена это признает. Но эмоции утомляют, как утомляет любое однообразие. Недавно от нас потребовали не слов и заверений, а результатов. И не только военных. Это и борьба с коррупцией (а вернее, ее отсутствие), которая сильно беспокоит Белый Дом (как на днях написала Politico, проблема коррупции в Украине беспокоит администрацию Байдена гораздо больше, чем об этом говорится публично), и промедление реформ, на которых настаивают США и Евросоюз, и не всегда постижение кадровой политики высшего руководства Украины.

Мир платит большую цену за нашу войну. Конечно, Украина платит больше и той страшной ценой, которая не в деньгах измеряется. Но эти наши аргументы в прагматичном западном мире уже воспринимаются не так, как раньше.

Сегодня высшему государственному руководству Украины, дипломатам, лоббистам украинских интересов в Европе и Америке следует переходить на принципиально новые алгоритмы диалога с союзниками. Надеть футболку в цвете хаки – уже недостаточно. Они хотят видеть результаты конкретной работы, а не только флаги и хоругви. Они хотят видеть и чувствовать наше желание преодолеть не только войско агрессора, но и наших личных внутренних врагов — коррупцию, непрозрачность, теневую экономику, беспорядок, непрофессионализм и невежество.

А что касается "плохих тенденций", то не все так драматично, как нам рассказывают некоторые эксперты. Современный мир, к счастью, не полярный и не черно-белый. Ценность институтов мировой демократии как раз и состоит в огромном количестве паритетных предохранителей, благодаря которым держится целая Система, независимо от победившего на выборах в Сейм и кого избрали в Конгресс. Если вы читаете новости и экспертные выводы, и видите, что "все пропало", то, вероятнее всего, вы стали жертвой вражеской ИПСО.

Если мы рассмотрим каждую "плохую" новость со всех сторон, то заметим и другие ее оттенки. И вспомним, что, например, тот самый словацкий победитель на парламентских выборах Роберт Фицо еще совсем недавно поддерживал Украину, и выступал категорически против строительства российского "Северного потока". И в общем 70 процентов республиканцев США однозначно поддерживают Украину. И до выборов в США еще достаточно много времени, чтобы Джо Байден смог переизбраться на второй срок. И Дональд Трамп говорит, что он сможет сбить цену на мировую нефть так, что российская агрессия потеряет любую обозримую рентабельность. И шатдаун в США никак не повлияет ни на подготовку наших пилотов, ни на поставку ракет ATACMS. И очередную финансовую помощь Конгресс нам предоставит (с большими дебатами – но предоставит)! И возможная победа Дональда Туска на выборах в польский Сейм не ослабит, а укрепит позицию Польши относительно солидарности с Украиной. Так работает демократия. Ее нужно чувствовать, с ней нужно говорить и общаться, даже в том случае, когда она представлена Маском или Трампом. Иного выбора у нас нет.

Впрочем, и самоуспокаиваться не стоит. Конечно, и через полтора года западный мир никуда не пропадет, не откажется от поддержки, не предаст. Но получить эту помощь будет гораздо труднее. Поэтому сейчас для Украины складывается такая нестандартная ситуация, когда время работает и против нас, и за нас. Он против нас, потому что нужно многое успеть, но он и за нас, потому что больше нельзя медлить.

А самое главное: следует помнить, что судьба Украины решается не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Судьба Украины ныне решается у села Роботино, у Клещиевки, вокруг Бахмута.

На прошлой неделе ВСУ уничтожило рекордное количество российской артиллерии – 947 единиц. И это именно та новость, с которой ни одна вражеская ИПСО справиться не в силах.

Держимся!