Вот вам ответ: Маск грязно отреагировал на критику из-за слов о Зеленском

Это уже второй скандальный пост за день

После разгоревшегося скандала вокруг американского миллиардера Илона Маска за высмеивание президента Украины Владимира Зеленского нелепым мемом, он опубликовал еще один твит. На сей раз он продемонстрировал отношение к медиа.

Так, на странице Маска в социальной сети Х (бывш. Twitter) появился пост с картинкой, которой тот, видимо, хотел показать, как ему безразлично, что о нем пишет медиа. Эта публикация была ответом на вопрос "какой твой любимый чай".

Вероятно, таким образом бизнесмен отреагировал на скандал из-за мема о Зеленском, ведь он вызвал шквал негатива в сети. СМИ разнесли его пост, а пользователи сети обвинили в том, что тот поддерживает россию и никогда не позволял себе подобные выходки в сторону российского диктатора владимира путина.

Стоит отметить, что Верховная Рада в свою очередь публиковала ответный твит. В нем была аналогичная картинка, но с лицом Маска и следующим текстом: "Когда прошло 5 минут, как ты не распространял русскую пропаганду". На данный момент этого поста уже нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на выходку Илона Маска отреагировали украинские власти, пользователи в сети, а также иностранцы. В ответ сеть заполонили мемы и фотожабы с бизнесменом.