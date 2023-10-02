Ось вам відповідь: Маск брудно відреагував на критику через слова про Зеленського

Це вже другий скандальний пост за день

Після скандалу, що розгорівся навколо американського мільярдера Ілона Маска за висміювання президента України Володимира Зеленського безглуздим мемом, він опублікував ще один твіт. На цей раз він продемонстрував ставлення до медіа.

Так, на сторінці Маска в соціальній мережі Х (колишній Twitter) з’явився пост із картинкою, якою той, мабуть, хотів показати, як йому байдуже, що про нього пише медіа. Ця публікація була відповіддю на запитання "який твій улюблений чай".

Ймовірно, таким чином бізнесмен відреагував на скандал через мем про Зеленського, адже він спричинив шквал негативу в мережі. ЗМІ рознесли його пост, а користувачі мережі звинуватили в тому, що той підтримує росію і ніколи не дозволяв собі подібні витівки у бік російського диктатора володимира путіна.

Варто зазначити, що Верховна Рада своєю чергою публікувала твіт у відповідь. У ньому була аналогічна картинка, але з обличчям Маска та наступним текстом: "Коли минуло 5 хвилин, як ти не поширював російську пропаганду". На цей момент цієї посади вже немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на витівку Ілона Маска відреагувала українська влада, користувачі в мережі, а також іноземці. У відповідь мережу заполонили меми та фотожаби з бізнесменом.