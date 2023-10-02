На тлі ганебної витівки Маска: британський мільярдер підтримав Україну, в мережі море подяки

Українці зазначили, що дуже раді такій підтримці

Засновник Virgin Group, британський мільярдер Річард Бренсон, на противагу скандальному висловлю Ілона Маска, написав пост на підтримку України після відмови Конгресу США у допомозі країні. Українці своєю чергою подякували йому у соціальних мережах.

На своїй сторінці в Twitter Бренсон опублікував такі слова: "Українські війська борються і вмирають, тому решті з нас не доведеться цього робити". При цьому мільярдер прикріпив посилання на свій пост, де він висловив думки щодо відмови Україні у фінансовій допомозі.

"Читаючи про нещодавню поїздку президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, я справедливо переживав, що підтримка України в США втратить імпульс і масштаб. Деякі члени Конгресу не приховували своєї зневаги до боротьби України, а представник Марджорі Тейлор Грін злісно назвала голосування за додаткову допомогу "чистим чеком" для "проксі-війни", — написав він.

Річард Бренсон підкреслив, що для того, щоб запобігти загрозливому припиненню роботи уряду США, представники та сенатори обох партій в останній момент проголосували за тимчасовий законопроект, який не передбачає жодного фінансування України. Мільярдер вважає, що це ганебний результат, який спричинить далекосяжні наслідки.

"Все це руйнівно не лише для України та її хоробрих людей, а й для тих, хто бачить ширшу картину. Мені часто кажуть: українські війська захищають не лише власний суверенітет та національну ідентичність. Їхня боротьба — наша. Вони борються та гинуть, щоби нам не довелося цього робити. На карту поставлені цінності та принципи, які є дорогими для багатьох з нас: свобода, верховенство права, універсальні права людини", — зазначив він.

Підприємець закликав союзників подвоїти свої обов’язково, зокрема щодо військової допомоги Україні. Він додав, що за світ варто боротися, щоб майбутні покоління, в Україні та за її межами, могли успадкувати світ, де самобутність, суверенітет та свобода не можуть бути знищені тиранією та примхами силової політики.

Реакція соцмережі

Користувачі соцмережі вже встигли висловити свою подяку Річарду Бренсону за підтримку України.

Дякую за підтримку, Річарде. Ти найкраща людина

Я так радий бачити тебе на боці істини. Україна вдячна за твою підтримку

Дякую, що ви на боці істини та світла

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент США Джо Байден зробив заяву щодо допомоги Україні. Він заявив, що підтримка країни в жодному разі не повинна бути перервана.