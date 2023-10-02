На фоне позорной выходки Маска: британский миллиардер поддержал Украину, в сети море благодарности

Украинцы отметили, что очень рады такой поддержке

Основатель Virgin Group, британский миллиардер Ричард Брэнсон, в противовес скандальному высказываю Илона Маска, написал пост в поддержку Украины после отказа Конгресса США в помощи стране. Украинцы в свою очередь поблагодарили его в социальных сетях.

На своей странице в Twitter Брэнсон опубликовал следующие слова: "Украинские войска сражаются и умирают, поэтому остальным из нас не придется этого делать". При этом миллиардер прикрепил ссылку на свой пост, в котором он высказал мысли насчет отказа Украине в финансовой помощи.

"Читая о недавней поездке президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, я справедливо переживал, что поддержка Украины в США потеряет импульс и масштаб. Некоторые члены Конгресса не скрывали своего пренебрежения борьбой Украины, а представитель Марджори Тейлор Грин злобно назвала голосование за дополнительную помощь "чистым чеком" для "прокси-войны", — написал он.

Ричард Брэнсон подчеркнул, что, для того чтобы предотвратить угрожающее прекращение работы правительства США, представители и сенаторы обеих партий в последний момент проголосовали за временный законопроект, который не предусматривает никакого финансирования Украины. Миллиардер считает, что это позорный результат, который повлечет за собой далеко идущие последствия.

"Все это разрушительно не только для Украины и ее храбрых людей, но и для тех, кто видит более широкую картину. Мне часто говорят: украинские войска защищают не только собственный суверенитет и национальную идентичность. Их борьба — наша. Они сражаются и гибнут, чтобы нам не пришлось этого делать. На карту поставлены ценности и принципы, которые дороги для многих из нас: свобода, верховенство права, универсальные права человека", — отметил он.

Предприниматель призвал союзников удвоить свои обязательно, в частности, по военной помощи Украине. Он добавил, что за мир стоит бороться, чтобы будущие поколения, в Украине и за ее пределами, могли наследовать мир, где самобытность, суверенитет и свобода не могут быть уничтожены тиранией и капризами силовой политики.

Реакция соцсети

Пользователи соцсети уже успели выразить свою благодарность Ричарду Брэнсону за его поддержку Украины.

Спасибо за поддержку, Ричард. Ты лучший человек

Я так рад видеть тебя на стороне истины. Украина благодарна за твою поддержку

Спасибо, что вы на стороне истины и света

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент США Джо Байден сделал заявление насчет помощи Украине. Он заявил, что поддержка страны ни в коем случае не должна быть прервана.