Илон Маск хочет подключить сектор Газа к Starlink: в Израиле дали жесткую реакцию

В Израиле пообещали бороться со Starlink в Газе всеми доступными способами

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что намерен задействовать Starlink для поддержки работы гуманитарных организаций в Секторе Газа, на что в Израиле уже дали жесткую реакцию.

Об этом предприниматель сообщил в социальной сети X после того, как конгрессмен Александрия Окасио-Кортес раскритиковала Израиль за то, что тот отключил связь в Газе.

"Отключение всех коммуникаций для населения в 2,2 миллиона человек неприемлемо. Под угрозой находятся журналисты, медицинские работники, гуманитарные усилия и невинные люди", — написала чиновница.

В ответ на это Маск сообщил, что Starlink будет поддерживать связь с международно признанными организациями по оказанию помощи в Секторе Газа.

Это заявление вызвало резкую критику в Израиле, где заявили, что "будут бороться с этим всеми доступными способами".

"ХАМАС будет использовать его для террористической деятельности. В этом нет никаких сомнений, мы это знаем, и Маск это знает. ХАМАС — это ИГИЛ", — написал в соцсети X министр связи Израиля Шломо Караи.

Он добавил, что Маск мог бы потребовать взамен освободить всех израильтян, которые находятся в плену боевиков ХАМАС. Кроме того, министр написал, что его офис разорвет все контракты со Starlink.

Как сообщалось ранее, Израиль вечером 27 октября начал наземную операцию в секторе Газа. Местные жители называют эти атаки самыми сильными с момента нападения боевиков ХАМАС на израильтян. При том сам город остался практически без электричества и без связи.