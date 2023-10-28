Ілон Маск хоче підключити сектор Гази до Starlink: в Ізраїлі дали жорстку реакцію

В Ізраїлі пообіцяли боротися зі Starlink у Газі всіма доступними способами

Американський мільярдер Ілон Маск повідомив, що має намір залучити Starlink для підтримки роботи гуманітарних організацій у Секторі Газа, на що в Ізраїлі вже дали жорстку реакцію.

Про це підприємець повідомив у соціальній мережі X після того, як конгресмен Олександрія Окасіо-Кортес розкритикувала Ізраїль за те, що той вимкнув зв’язок у Газі.

"Відключення всіх комунікацій для населення у 2,2 мільйона людей є неприйнятним. Під загрозою перебувають журналісти, медичні працівники, гуманітарні зусилля та безневинні люди", — написала чиновниця.

У відповідь Маск повідомив, що Starlink буде підтримувати зв’язок з міжнародно визнаними організаціями з надання допомоги в Секторі Газа.

Ця заява викликала різку критику в Ізраїлі, де заявили, що "боротимуться з цим усіма доступними способами".

"ХАМАС використовуватиме його для терористичної діяльності. У цьому немає жодних сумнівів, ми це знаємо, і Маск це знає. ХАМАС — це ІДІЛ", — написав у соцмережі X міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Караї.

Він додав, що Маск міг би вимагати натомість звільнити всіх ізраїльтян, які перебувають у полоні бойовиків ХАМАС. Крім того, міністр написав, що його офіс розірве усі контракти зі Starlink.

Як повідомлялося раніше, Ізраїль увечері 27 жовтня розпочав наземну операцію в секторі Газа. Місцеві жителі називають ці атаки найсильнішими з моменту нападу бойовиків ХАМАСу на ізраїльтян. При цьому саме місто залишилося практично без електрики і без зв’язку.