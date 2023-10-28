Израиль ликвидировал двух командиров боевиков ХАМАСа: что сейчас происходит в Газе (фото, видео)

ЦАХАЛ применяет авиацию, танки, артиллерию и не только

Израиль вечером 27 октября начал наземную операцию в секторе Газа. Местные жители называют эти атаки самыми сильными с момента нападения боевиков ХАМАС на израильтян. У ЦАХАЛ есть первые серьезные успехи.

Об этом сообщает издание Haaretz и другие СМИ. Взрывы в Газе не прекращались всю ночь и продолжаются сейчас, по территории сектора движутся израильские танки.

В ночь на 28 октября под атакой израильской армии находились восточные районы сектора Газа, а также северный сектор, где расположен лагерь беженцев Джабалия. Также ЦАХАЛ обстреливал районы Бет-Лахи, Бет-Ханун, Хан-Юнисе и в центре Газы. Территорию атаковали самолетами и артиллерией, привлечено 100 единиц авиации.

Фото: Ali Jadallah / Anadolu

Как сообщил руководитель группы воздушных операций ЦАХАЛа подполковник Гилад Кейнан, были атакованы около 150 подземных целей на севере сектора Газа, включая террористические туннели, подземные боевые помещения и дополнительную подземную инфраструктуру. Также в наземной операции участвуют пехотные, бронетанковые и инженерные и войска. Ведется работа со штабами похищенных и пропавших без вести.

"Возвращение заложников домой – задача первостепенной важности, и все наши действия – оперативные и разведывательные – продиктованы стремлением к достижению этой цели", — сказал пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари.

По информации боевиков ХАМАСа и Исламского джихада, на севере Газы якобы были бои с Армией обороны Израиля. О жертвах на данный момент информации нет, а палестинский Красный Крест заявил, что полностью утратил связь со своими бригадами в Газе.

В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что ударом из истребителя был ликвидирован командир воздушной группировки ХАМАС Асем Абу Ракаб. Он отвечал за БПЛА, парапланы, ПВО и воздушное обнаружение.

"Он участвовал в планировании массового убийства в населенных пунктах вокруг сектора Газа 7 октября. Руководил террористами, которые проникали в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛа", — сказано в сообщении.

Также ликвидирован командир военно-морского подразделения ХАМАСа в секторе Газы.

Асем Абу Ракаб

Командир ВМС ХАМАСа

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за войны между Израилем и сектором Газа пострадали люди в Египте. Ракета упала в курортном городе.