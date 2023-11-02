Маск снова высказался в пользу россии: что произошло

Бизнесмен крайне холодно относится к Украине

Американский миллиардер Илон Маск, недавно назвавший войну Украины против напавшей на нее россии "безнадежной ситуацией", снова отметился упадническим заявлением. Он подтвердил печальные для нашей страны тезисы, опубликованные в нашумевшей статье The Time.

Маск в своей соцсети Х (бывший twitter) в ответ на публикацию миллиардера Дэвида Сакса, который провел анализ статьи Time, написал: "К сожалению, этот анализ верен".

Сакс отметил, что "статья журнала TIME на этой неделе о Зеленском просто невероятна. Это подтверждает почти все, что говорят критики войны, начиная с того, что Украина в ней не может выиграть". Также миллиардер отметил, что Зеленский "бредит" из-за его неспособности признать реалии поля боя и нежелания рассматривать мирные переговоры с россией.

Напомним, в статье The Time журналист Саймон Шустер пишет, что Зеленский чувствует во время своих путешествий, что глобальный интерес к войне упал. Как и уровень международной поддержки. Там также обширно описываются случаи коррупции в Украине: "Люди воруют, будто завтра не наступит".

Тем временем появилась интересная информация об авторе статьи, который уже давно исследует темы, связанные с россией, а также был в Украине в 2014 году. Тогда он искал "нацистов" в Украине и писал критикующие материалы об "Азове". Как известно Саймон Шустер родился в москве и более 15 лет работал в россии и Украине. Живет он в Нью-Йорке, но с началом полномасштабного вторжения много времени проводит в Киеве. При этом в апреле 2022 года он две недели находился на Банковой, где общался с Зеленским и его окружением.

Как сообщал "Телеграф", в начале октября Маск грубо высмеял в сети президента Владимира Зеленского. Однако пользователи соцсетей быстро нашли, что ему ответить.