Большая статья о Зеленском в Time: журналисты обратили внимание на неладное с автором материала

Автор материала искал "нацистов" в Украине после 2014 года

Авторитетный журнал Time вновь поместил фотографию украинского президента Владимира Зеленского на обложку, а также посвятил ему целую статью, в которой ситуация в Украине была показана скорее в пессимистическом свете.

Впрочем, у пользователей украинского сегмента сети возникли вопросы к автору материала Саймону Шустеру, который уже давно исследует темы, связанные с россией, а также был в Украине в 2014 году.

В частности журналист и главный редактор LB.ua Олег Базар отметил, что в то время Шустер искал "нацистов" в Украине и писал критикующие материалы об "Азове".

Стоит отметить, что в разговоре с телеканалом "Дождь" от 18 марта 2015 года можно заметить, что Шустер действительно выражает некую озабоченность вопросом положения "Азова" и "Правого сектора" в Украине, но признает, что вопрос слишком раздут.

"Я не видел свастику фашистскую, но символика, которую выбрал этот командир или полк "Азов", явно связываются в общественном сознании уж точно с неонацистским движением. В интервью со мной командир Андрей Билецкий всячески отрицал, что это имеет что-то общее с немецким фашизмом, он говорил, что это древние украинские символы, но я не очень верю, потому что там их два. И на своих шевронах они эти неонацистские символы совместили. Один наложили на другой. Но я не верю, что это может быть совпадение", — говорил он.

Стоит отметить, что там же он открыто заявляет, что встречал на Донбассе людей, которые представлялись российскими военными, выполняющими поручение кремля.

"Также там были люди, мало людей, из тех, с которыми я лично общался, которые представлялись российскими офицерами, представителями спецслужб, но не показывали никаких подтверждающих документов, так что я не могу доказать, так это или нет, но они говорили, что мы такие-то, что да, получаем кое-какие команды из Москвы", — говорил Шустер.

При этом также любопытно, что в россии его критиковали еще со времен начала гражданской войны в Сирии, в которую позже россия влезет на постоянной основе. Эти нарративы также попадали и в украинские СМИ.

"Статья "У россии есть тайный маршрут поставки оружия режиму Асада?", опубликованная "Time", не отличается ни последовательностью изложения, ни логичностью выводов. Впрочем, это не удивительно: Саймон Шустер известен как "эксперт" по россии. А в современной западной прессе это – нечто вроде советологов в двадцатом веке, то есть людей, умеющих многозначно и с "профессиональным оформлением" озвучивать мнение американских правителей об СССР (сегодня – о россии)", — говорится в одной из статей за 2012 год.

Как известно Саймон Шустер родился в москве и более 15 лет работал в россии и Украине. Живет он в Нью-Йорке, но с началом полномасштабного вторжения много времени проводит в Киеве. При этом в апреле 2022 года он две недели находился на Банковой, где общался с Зеленским и его окружением.

Известно, что он планирует выпустить книгу об украинском президенте, ее выход запланирован на 2023 год.

Напомним, в прошлом году журнал Time назвал Зеленского и дух Украины "Человеком года 2022".