Маск знову висловився на користь росії: що сталося

Бізнесмен вкрай холодно ставиться до України

Американський мільярдер Ілон Маск, який нещодавно назвав війну України проти росії, що напала на неї, "безнадійною ситуацією", знову відзначився упадницькою заявою. Він підтвердив сумні для нашої країни тези, опубліковані в статті The Time.

Маск у своїй соцмережі Х (колишній twitter) у відповідь на публікацію мільярдера Девіда Сакса, який провів аналіз статті Time, написав : "На жаль, цей аналіз вірний".

Сакс зазначив, що "стаття журналу TIME цього тижня про Зеленського просто неймовірна. Це підтверджує майже все, що говорять критики війни, починаючи з того, що Україна в ній не може виграти". Також мільярдер зазначив, що Зеленський "марить" через його нездатність визнати реалії поля бою та небажання розглядати мирні переговори з росією.

Нагадаємо, у статті The Time журналіст Саймон Шустер пише, що Зеленський відчуває під час своїх подорожей, що глобальний інтерес до війни впав. Як і рівень міжнародної підтримки. Там також описуються випадки корупції в Україні: "Люди крадуть, ніби завтра не настане".

Тим часом з’явилася цікава інформація про автора статті, який уже давно досліджує теми, пов’язані з росією, а також був в Україні у 2014 році. Тоді він шукав "нацистів" в Україні та писав критикуючі матеріали про "Азов". Як відомо, Саймон Шустер народився в москві і понад 15 років працював у росії та Україні. Живе він у Нью-Йорку, але з початком повномасштабного вторгнення багато часу проводить у Києві. При цьому у квітні 2022 року він два тижні перебував на Банковій, де спілкувався із Зеленським та його оточенням.

Як повідомляв "Телеграф", на початку жовтня Маск грубо висміяв у мережі президента Володимира Зеленського. Однак користувачі соцмереж швидко знайшли, що йому відповісти.