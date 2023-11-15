Точно як на росТБ. У мережі поширюють скандальну "заяву Маска" про Зеленського

Справжність заяви поки невідома

Американський мільярдер Ілон Маск, який раніше потрапив у скандал через висміювання Володимира Зеленського, знову опинився у центрі уваги ЗМІ. У пабліках розповсюджують начебто його чергову заяву щодо українського президента.

У мережі було оприлюднено частину запису конференції в одній з аудіо кімнат мережі X, де Маск начебто дає оцінку Зеленському і головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному. Слід зазначити, що наразі невідомо, чи дійсно він робив таку заяву.

"Я думаю, що Залужний цінує життя своїх людей і тверезо дивиться на те, що відбувається насправді. Зеленський давно вже живе у своїй реальності м'ясника, і ця реальність не відповідає дійсності", — йдеться у заяві.

Слід зазначити, що користувачі соцмереж різко відреагували на цю начебто заяву Маска. Дехто запропонував мільярдеру перестати вживати наркотики.

Багато користувачів зазначили, що Маск знову підігрує москві. Також йому дорікнули за те, що він не робить подібних заяв щодо путіна.

Нагадаємо, раніше Американський мільярдер Ілон Маск закликав до припинення вогню в Україні. Він назвав війну країни проти росії, що напала на неї, "безнадійною ситуацією".