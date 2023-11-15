Точно как на росТВ. В сети распространяют скандальное "заявление Маска" о Зеленском

Подлинность заявления пока неизвестна

Американский миллиардер Илон Маск, ранее попавший в скандал из-за высмеивания Владимира Зеленского, снова оказался в центре внимания СМИ. В пабликах распространяют якобы его очередное заявление по поводу украинского президента.

В сети была обнародована часть записи конференции в одной из аудио комнат сети X, где Маск якобы дает оценку Зеленскому и главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному. Следует отметить, что пока неизвестно, действительно ли он делал такое заявление.

"Я думаю, что Залужный ценит жизнь своих людей и трезво смотрит на происходящее на самом деле. Зеленский давно уже живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности", — говорится в заявлении.

Следует отметить, что пользователи соцсетей резко отреагировали на это якобы заявление Маска. Некоторые предложили миллиардеру перестать употреблять наркотики.

Многие пользователи отметили, что Маск снова подыгрывает москве. Также его упрекнули в том, что он не делает подобных заявлений в отношении путина.

Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск призвал к прекращению огня в Украине. Он назвал войну страны против напавшей на нее россии "безнадежной ситуацией".