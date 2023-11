Илон Маск подался в антисемиты? Скандальный бизнесмен уже несет убытки

Миллиардер поддержал популярную на Западе теорию заговора

Американский миллиардер Илон Маск угодил в очередной скандал, связанный с Израилем. На сей раз причина кроется в демонстрации его антисемитской позиции.

Так на этот раз один из пользователей соцсети X написал комментарий, в котором обвинил евреев в том, что они "раздувают ненависть к белым людям". После этого Маск ответил, что согласен с его позицией.

"Еврейские общины распространяют именно такую диалектическую ненависть к белым, которую, как они утверждают, хотят, чтобы люди прекратили использовать против них", — написал пользователь сети под никнеймом "The Artist Formerly Known as Eric".

Кроме того, он упомянул об "ордах меньшинств", которые наводнили Запад. Это связано с популярной антисемитской теорией заговора о том, что евреи якобы хотят переселить в западные страны меньшинства неевропейского происхождения, чтобы снизить там долю белых людей. В частности эту теорию озвучивал Роберт Бауэрс, который убил 11 евреев в синагоге в Питтсбурге (США).

Маск сначала согласился с этими выводами, а затем добавил, что некоторые еврейские общины несправедливо нападают на белое большинство западных стран, поскольку в силу своей принадлежности к меньшинствам не могут критиковать другие группы меньшинств, которые в основном как раз и являются источником ненависти к евреям. В этом контексте он упомянул Антидиффамационную лигу — организацию, которая борется с антисемитизмом.

Скандал на этом не закончился. После такого выступления крупные компании отказались размещать рекламу в соцсети X. К бойкоту в частности присоединились IBM, Apple, Amazon и Oracle, после того, как некоммерческая компания Media Matters for America сообщила, что реклама крупных компаний показывается возле нацистских высказываний.

На заявления миллиардера также отреагировали в Белом доме, где осудили подобные высказывания и назвали их "отвратительной пропагандой антисемитской и расистской ненависти".

Сам же Маск заявил, что в понедельник подаст "термоядерный" иск в суд на Media Matters for America и "всех, кто участвовал в мошеннической атаке на компанию".

