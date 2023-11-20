Маск попытался оправдаться за антисемитский скандал: новое заявление

Бизнесмен регулярно делает скандальные заявления

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал антисемитский скандал, который вызвали его сомнительные высказывания. Инцидент вызвал рекламный бойкот его социальной сети Х (бывший Twitter).

"На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых историй, в которых утверждалось, что я антисемит. Нет ничего более далекого от правды. Я желаю человечеству только лучшего и процветающего и захватывающего будущего для всех", — написал Маск в Х.

Напомним, на днях один из пользователей соцсети X написал комментарий, в котором обвинил евреев в том, что они "раздувают ненависть к белым людям". Маск ответил, что согласен с его позицией и добавил, что некоторые еврейские общины несправедливо нападают на белое большинство западных стран, поскольку в силу своей принадлежности к меньшинствам не могут критиковать другие группы меньшинств, которые в основном как раз и являются источником ненависти к евреям.

После этого крупные компании отказались размещать рекламу в X. К бойкоту в частности присоединились IBM, Apple, Amazon и Oracle. На заявления миллиардера также отреагировали в Белом доме, осудив подобные высказывания и назвав их "отвратительной пропагандой антисемитской и расистской ненависти". Сам же Маск пригрозил, что в понедельник, 20 ноября, подаст "термоядерный" иск в суд на Media Matters for America и "всех, кто участвовал в мошеннической атаке на компанию".

Как сообщал "Телеграф", в конце октября Маск призвал к прекращению огня в Украине. Он назвал войну Украины против напавшей на нее россии "безнадежной ситуацией" и заявил, что "нам нужно восстановить нормальные отношения с россией".