Укр

Маск попытался оправдаться за антисемитский скандал: новое заявление

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Илон Маск
Илон Маск. Фото nationaltoday.com

Бизнесмен регулярно делает скандальные заявления

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал антисемитский скандал, который вызвали его сомнительные высказывания. Инцидент вызвал рекламный бойкот его социальной сети Х (бывший Twitter).

"На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых историй, в которых утверждалось, что я антисемит. Нет ничего более далекого от правды. Я желаю человечеству только лучшего и процветающего и захватывающего будущего для всех", — написал Маск в Х.

Напомним, на днях один из пользователей соцсети X написал комментарий, в котором обвинил евреев в том, что они "раздувают ненависть к белым людям". Маск ответил, что согласен с его позицией и добавил, что некоторые еврейские общины несправедливо нападают на белое большинство западных стран, поскольку в силу своей принадлежности к меньшинствам не могут критиковать другие группы меньшинств, которые в основном как раз и являются источником ненависти к евреям.

После этого крупные компании отказались размещать рекламу в X. К бойкоту в частности присоединились IBM, Apple, Amazon и Oracle. На заявления миллиардера также отреагировали в Белом доме, осудив подобные высказывания и назвав их "отвратительной пропагандой антисемитской и расистской ненависти". Сам же Маск пригрозил, что в понедельник, 20 ноября, подаст "термоядерный" иск в суд на Media Matters for America и "всех, кто участвовал в мошеннической атаке на компанию".

Как сообщал "Телеграф", в конце октября Маск призвал к прекращению огня в Украине. Он назвал войну Украины против напавшей на нее россии "безнадежной ситуацией" и заявил, что "нам нужно восстановить нормальные отношения с россией".

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#США #Скандал #Антисемитизм #Илон Маск